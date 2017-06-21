​«Урал промышленный – Урал полярный»: панацея или иллюзия?

Мы представляем вашему вниманию первую часть статьи сургутянина Атанаса Атанасова, посвященной проекту «Урал Промышленный — Урал Полярный». Здесь речь пойдет о сырьевом аспекте этого проекта. Вторая часть статьи будет посвящена транспортной основе, в которой Сургут находится в центре ключевой континентальной железнодорожной артерии.

«...Сегодня необходимо еще раз тщательно проанализировать пути реализации проекта «Урал Промышленный – Урал Полярный», целью которого является не столько пополнение доходной базы, сколько его влияние на жизнь и быт каждого конкретного жителя региона» Н.В. Комарова

Полвека нефте- и газодобыча, а также связанные с нею отрасли – транспорт, строительство, энергетика – были генераторами всего, что творилось в Западной Сибири. Ямал и Югра, еще полвека назад являвшиеся одними из самых редко заселенных территорий России, где, казалось, жизнь замерла на уровне позапрошлого века, резко двинулись вперед и стали самыми динамически развивающимися регионами страны.

Но нефтегазовая кладовая России стала понемногу истощаться. Сначала лишь втихомолку начали говорить, что неплохо подумать об альтернативной экономике, затем эта идея окончательно вышла на повестку дня. Еще через некоторое время идея оформилась во вполне конкретный план.

Так появился «Урал промышленный – Урал полярный» (далее «УП-УП»).

Эти четыре слова на протяжении последних десяти лет с высоких трибун произносили все мало-мальски заметные политики не только округов, но и России. Правда, с очень разными интонациями: и с восторженным придыханием, и с зубовным скрежетом.

Лет 10-15 назад он – самый обсуждаемый и самой перспективный проект буквально на всех этажах власти и бизнеса. И при этом о грандиозной затее начала ХХI века на удивление мало знают люди, от власти далекие. Такой вот парадокс.

Как бы ни называли УП-УП в разное время – мистификацией, сибирским разводом (то ли в прямом, то ли в переносном смысле), экономическим чудом, глобальной пилюлей от кризиса, не знать о нем – это все равно, что жить на Байконуре, ни сном, ни духом не подозревая о космонавтике.

То есть, попросту абсурдно.

Предистория УП-УПа

Строго говоря, проект «Урал промышленный – Урал полярный» был идеей югорского губернатора Александра Филиппенко, поддержанной его ямальским коллегой Юрием Неёловым.

Напомним, что в 2001 году, после избрания Сергея Собянина губернатором Тюменской области, угроза поглощения округов Югом не только не исчезла, но и стала более реальной. Именно тогда на передний план вышла идея реализации «УП-УП». Сегодня основные транспортные и финансовые потоки округов так или иначе связаны с Тюменью. Строительство транспортной системы Приуралья (Ямала, Югры и Екатеринбурга, минуя Тюмень) способствовало бы развитию альтернативной нефтегазовой экономики округов. В Приуралье и у Ямала, и у Югры огромные и далеко не до конца разведанные в геологическом отношении территории. Между тем специалисты утверждают, что там много чего есть: хром, уголь, кварц, золото – считай, почти вся таблица Менделеева.

Для того чтобы сделать эти богатые края источником экономического роста и самостоятельности округов не хватало и не хватает по сей день развитой транспортной и энергетической инфраструктуры.

Напомним, что в те годы округа, благодаря прежней, ельцинской, бюджетной структуре, имели огромные налоговые поступления, которые и предполагалось вкладывать в развитие Приуралья. В рамках «УП-УП» было задумано строительство новых энергетических объектов, железной дороги вдоль Уральского хребта в целях разработки и освоения месторождений Крайнего Севера, а значит создания новых предприятий и рабочих мест.

Наказание невиновных, награждение непричастных

Впрочем, несколько иную трактовку началу проекта «Урал промышленный – Урал полярный» дает официальный сайт Уральского федерального округа: «Стратегически важным проектом для экономики не только Уральского Федерального округа, но и России в целом, является мега-проект «Урал промышленный – Урал Полярный», который направлен на освоение ресурсной базы Полярного и Приполярного Урала. Инициатором и куратором проекта «Урал промышленный – Урал полярный» является полномочный представитель Президента РФ в Уральском Федеральном округе П.М. Латышев при содействии губернаторов, входящих в состав УрФО. Об участии в данном проекте заявили РАО «ЕЭС России», Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинский электрометаллургический комбинат, группа «Мечел», «Газпром», а также ряд иностранных газо- и нефтедобывающие компаний. Для управления поступающими инвестиционными активами, государством в сентябре 2006 года было создано ОАО «Корпорация Урал промышленный – Урал Полярный».

Главной целью проекта является эффективное промышленное освоение уникальной минерально-сырьевой базы Полярного и Приполярного Урала.

Проект промышленного освоения Приполярного и Полярного Урала планируется осуществить в двух направлениях:

– геологоразведочные работы;

– развитие транспортной и энергетической инфраструктуры.

Реализация мега-проекта «Урал промышленный–Урал полярный» позволит:

– снизить затраты на транспортировку хромовых руд с месторождений Полярного Урала на заводы в Южный и Средний Урал;

– ликвидировать дефицит бурового угля на Урале за счет ввода в эксплуатацию Сосьвинско-Салехардского бассейна;

– снизить затраты на строительство, обслуживание и ремонт объектов промысловой и транспортной инфраструктуры при освоении месторождений нефти и газа Севера и Севера-Востока Западной Сибири;

– обеспечить потребности уральских комбинатов в медно-цинковых, железных и марганцевых рудах;

– увеличить освоение лесного фонда на 12 млн. м3 в год при условии параллельного с проектирование железной дороги строительства лесовозных магистралей».

Таким образом, в Москве и Екатеринбурге смекнули, какой Клондайк находится перед глазами, и вскоре перехватили инициативу. Под эгидой тогдашнего уральского полпреда Петра Латышева появилась корпорация «Урал промышленный – Урал полярный», ему приписали авторство идеи. Округам дали по 32,67% акций Корпорации, столько же перепало Югу Тюменской области. Фонд стратегических исследований и инвестиций УрФО получил 2% акций.

Между тем, Югра является основным поставщиком сырья для проекта, на ее территории будет расположено большинство его объектов. Совершенно очевидно, что ей должно было достаться не менее двух третей от общего количества акций, тогда как получила она менее одной трети.

Примем во внимание и тот факт, что корпорация «Урал промышленный – Урал полярный» является открытым акционерным обществом: к реализации проекта проявили интерес как российские, так и зарубежные бизнес-структуры. Так что, вполне возможно, доля Югры при разделе «пирога» будет не увеличиваться, а все более приближаться к нулю. Ведь интерес к проекту проявили чешские и немецкие фирмы, королевская семья Саудовской Аравии, глава богатейшего эмирата Катар. У этих партнеров нюх – что надо, они деньги на ветер бросать не любят и просто так инвестировать средства в проекте не будут.

Кстати «УП-УП» переехала из Москвы в бизнес-центре Атриум Палас – в Екатеринбурге, а не в Нягани или Ханты-Мансийске, что было бы логичнее…

Мнение ученых расходятся. Одни утверждают, что сначала надо создавать транспортную и энергетическую инфраструктуру, а уж потом приступать к строительству добывающих и перерабатывающих предприятий. Другие, соответственно, наоборот.

По мнению руководителя Всероссийского института минерального сырья Григория Машковцева, железорудные месторождения, на которые делалась серьезная ставка, невелики и разрознены, запасы титанового сырья тоже бедноваты. Зато приращены ресурсные запасы хрома. Прогнозы по большинству других твердых ископаемых остаются более-менее стабильными. На доразведку и доказательство запасов понадобится не менее 10-15 лет.

Анализируя мнения специалистов, нельзя не заметить, что, как правило, московские и уральские ученые настаивают на том, что надо инвестировать средства в создание транспортной и энергетической инфраструктуры, и что такие инвестиции будут стимулировать инвестиции во всех остальных отраслях.

«Да, начинать следует именно с магистрали, а не с подтверждения ресурсов, – убежден исследователь Полярного Урала, заслуженный геолог РФ Леонид Островский. — Без дороги никто так и не возьмется за разработку богатейшей кладовой».

«Как только запустим железнодорожную магистраль, инвесторы выстроятся в очередь», – вторит ему глава Корпорации «Урал промышленный – Урал полярный» Олег Демченко.

Тюменские ученые, напротив, придерживаются противоположного мнения. Так, доцент Тюменского госуниверситета Алексей Янин считает, что разумнее прежде завершить комплекс геологоразведочных работ, получить неоспоримые доказательства, а затем браться за рельсы. Откровенно скептичен его коллега профессор Василий Козин: «Обещанные проектом минеральные ресурсы пока больше виртуальные, чем реальные». По его мнению, полезнее направить деньги на возрождение БАМа.

Территория Полярного Урала перспективна на выявление месторождений коренных и комплексных золотосодержащих руд – таково заключение доклада Департамента природно-ресурсного регулирования и развития нефтегазового сектора Ямала «Состояние и перспективы развития и освоения минерально-сырьевой базы Полярного Урала на территории ЯНАО». Прогнозные ресурсы рудного золота Полярного Урала, апробированные в головных институтах, оцениваются в объеме 95 тонн. Кроме того, утверждены прогнозные ресурсы россыпного золота в количестве восьми тонн. Наиболее значимым является месторождение Новогоднее–Монто, расположенное в районе шестнадцатого километра железнодорожной трассы Обская–Бованенково.

Для сравнения: крупнейшее в России действующее золотоносное месторождение в Магаданской области имеет доказанные запасы в 1,1 тонны золота. СибНАЦ рассчитал запасы фосфоритов Полярного Урала. Они составляют 468,1 млн. тонн.

Продолжение следует.