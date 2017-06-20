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Американский инвестор открыл в Тюмени новое нефтесервисное производство

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Мировой гигант нефтесервиса Baker Hughes запустил сегодня в Тюмени производство оборудования для заканчивания скважин. Открытие нового цеха состоялось на территории тюменского нефтепромыслового комплекса, где с 2014 года выпускается нефтепогружной кабель.

Теперь на заводе будут производиться гидравлические эксплуатационные подвески, системы многостадийного ГРП, системы многоступенчатого создания скважин, гидравлические подвески хвостовика и пакеры различных спецификаций. Кроме того, на предприятии будет осуществляться стандартная сборка, испытания крутящего момента, опрессовка и проверка работы нового оборудования.

«Мы можем гарантировать, что продукция тюменского предприятия имеет тот же высокий уровень качества, что и продукция, выпускаемся на заводах Baker Hughes в Сингапуре, ОАЭ, Великобритании и других странах», - заявил директор по продажам и маркетингу европейского и российского подразделения американской компании Евгений Чашин. По его словам, Baker Hughes в Тюменской области продолжает стратегию по локализации производства. Это не только позволит обеспечить заказчиков (большинство из которых работает в Югре и ЯНАО) продукцией в короткие сроки, но и понизить себестоимость оборудования.

Об импортозамещении говорил и председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов. «Важно, что завод выпускает отечественную продукцию, востребованную предприятиями нефтегазового комплекса большой Тюменской области. Кроме того, новое производство - это новые рабочие места и отчисления в региональный бюджет», - подчеркнул он. Отметим, что прошлом году компания выплатила в бюджет области более 40 млн рублей. Предполагается, что с ростом производства будут расти налоговые выплаты.

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин отметил, что Baker Hughes открывает уже первое производство в регионе, и это свидетельствует о том, что между инвестором и местными властями сложились хорошие партнерские отношения. «Тюменская область - территория опережающего экономического развития, занимающая лидирующие позиции в России. Это становится возможным благодаря благоприятному инвестклимату, и мы очень ценим эти отношения», - заявил он.

«Открытие любого производства для Тюменской области крайне важно, но сегодняшнее особо ценно тем, что в нашу экономику в существующих условиях вложился иностранный инвестор», – продолжил замглавы региона.

Напомним, первое производство Baker Hughes было запущено в Тюмени в январе 2014 года, общий объем инвестиции составил около 2 млрд рублей. Сегодня за заводе трудится около 160 человек. Новый цех позволит увеличить количество сотрудников еще на 32 работника.


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Сегодня в 15:56, просмотров: 211, комментариев: 0


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