Как поймать как можно больше в свои социальные сети — расскажет легендарный бизнес-тренер Дамир Халилов

Общеизвестно, что за соцсетями будущее. Все меньше людей обращают внимание на рекламу на радио, тв, в журналах, на уличных баннерах. Проснувшись, еще до первой чашки кофе или даже душа каждый спешит включить мобильные данные и оперативно проверить новостные ленты друзей и страниц, на которые подписан. Чтобы пробиться к своему клиенту и попасть ему на глаза, рекламодатели должны выйти в интернет-пространство, иначе это сделают более предприимчивые конкуренты. Выбора нет. Надо осваивать новые технологии и виртуальный мир, если хотите успешного бизнеса и быть в тренде.

Если вам нужен плотный фундамент знаний по SMM (продажи, маркетинг и продвижение в социальных сетях) – к вашим услугам профессиональный тренинг Дамира Халилова (г. Москва) "Продажи в социальных сетях", который впервые пройдет в Сургуте 30 июня.

Еще в 2006 году, когда у многих даже не было первого аккаунта в сетях на Одноклассниках, Дамир с идейными коллегами решил на коммерческой основе использовать социальные сети как площадку, где можно обеспечить продажи заказчикам и повысить узнаваемость и лояльность к бренду.

На сегодня у Дамира Халилов множество статусов, заслуг и регалий. Среди которых:

– Владелец и генеральный директор SMM агентства "Green PR"

– Владелец и руководитель образовательного проекта "Школа эффективного интернет-маркетинга"

– Автор бестселлера "Маркетинг в Социальных сетях"

– Один из немногих, у кого есть более 10 лет результативного стажа в сфере интернет-маркетинга

Дамир провел более 700 успешных компаний на разных интернет-площадках, охват аудитории в обсуждениях составил 500 000 человек, 3,5 млн пользователей он привлек в группы клиентов, обеспечил более 2,5 млн. просмотров промо роликов, более 50 инфоповодов созданы с его участием выведены в ТОП Яндекс.

Изначально его тренинг в 2008 году создавался для внутреннего обучения сотрудников Green PR, когда профильного SMM обучения в СНГ еще не существовало. На данный момент программа тренинга дорабатывалась уже более 500 раз. Социальные сети постоянно совершенствуются, вводятся новые ограничения и правила, появляются новые инструменты и сервисы. Все они изучаются и тестируются специалистами Green PR и ложатся в основу новой итерации программы.

Участники тренинга гарантировано получат все ключевые и эффективные технологии продвижения в социальных сетях и месенджерах и все самые новые возможности, которые только недавно появились на рынке SMM обучения.

Пройти обучение эксперт особо рекомендует не только SMM специалистам, кто работает с соцсетями, но и маркетологам, а, главное, собственникам бизнеса. Последним стоит научиться понимать: как работает система продвижения и продаж в интернете, что требовать от исполнителей, как не тратить впустую бюджет на интернет продвижение, четко вычленяя свою целевую аудиторию и грамотно выстраивая стратегию интернет-маркетинга.

Подробности о тренинге вы можете прочитать здесь. Записаться на него можно по телефону 55-55-18.