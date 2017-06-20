Разворот на рынке начнется с середины июля

Российский рынок на прошлой неделе практически не отреагировал на изменения ставок Центробанка и ФРС США, зато чутко следовал за дешевеющей нефтью и следил за геополитикой. Из-за чего падает в цене «черное золото», когда российские акции снова пойдут в рост и какие финансовые инструменты пользуются сегодня спросом у частных инвесторов.

Как мы и предполагали, регуляторы в России и в США обошлись без сюрпризов. ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов, а Центробанк ровно на столько же понизил ключевую ставку, доведя ее до 9%. И поскольку рынок закладывал такой расклад, динамика торгов на прошлой неделе в основном определялась новостями с нефтяного рынка. А там все по-прежнему непросто.

Цена Brent снижалась на фоне сомнений в эффективности усилий ОПЕК и других нефтедобывающих стран в борьбе с перенасыщением. Объемы добычи и запасов в США продолжают увеличиваться, при этом страны ОПЕК превысили квоты добычи. За неделю Brent потеряла 2% и в начале недели торгуется чуть выше $47.

Кроме того на прошлой неделе против российских активов сыграла угроза введения США новых санкций. В результате наши биржевые индексы откатились еще на 3-4%, а рубль начал, как мы и предполагали, медленно, но верно сползать ближе к 60 за доллар.

До окончательного решения по новым санкциям США сильного движения отечественного рынка ждать не стоит, для дальнейших продаж инвесторы подождут решения из США, отскок возможен, но пока без сильного роста.

Оценивая ближайшие перспективы рынка, важно учитывать и внутренние факторы. В этом году на рынок придет рекордная дивидендная масса, которая с середины июля и до октября может начать толкать рынок наверх. То есть часть полученных средств неизбежно будет возвращаться и реинвестироваться в акции. При прочих равных к этому периоду будет установлен годовой минимум и начнется разворот.

Ну а до этого мы предполагаем движение индекса ММВБ в широкой области 1850-1890 пунктов.

Увеличивается спрос на акции и облигации. Очень многие из тех, кто еще вчера был вкладчиком, сегодня выбирает корпоративные и государственные облигации, поскольку это достаточно надежные и интересные вложения, особенно при покупке через ИИС.

«Распробовали» частные инвесторы и структурные продукты. Прежде всего речь идет о структурных продуктах с полной защитой, когда часть средств клиента вкладывается в валюту, ценные бумаги крупных корпораций и известных брендов, а другая – в консервативные инструменты, которые обеспечивают клиенту возврат всех вложенных средств, в случае есть инвестиционная часть не сработала. К примеру, возьмем популярный у наших клиентов продукт «Защищенный рубль». По его условиям предусмотрена гарантированная доходность 13% годовых в рублях, а при удорожании доллара на 10% и более в течение срока действия продукта – выплата 8% годовых дополнительно.

А вообще люди все чаще ищут такие варианты для вложений, которые позволили бы комплексно и в желаемый срок достигать их конкретных целей. Поэтому мы предлагаем не просто набор инструментов, а профессиональный комплексный подход, который должен облегчить движение к цели, будь она у клиента одна или их несколько. Каждый клиент БКС Премьер получает бесплатный персональный финансовый план (ПФП), разработанный вместе с нашим профессиональным советником под конкретную цель или цели и с учетом суммы, желаемых сроков, риск-профиля и так далее.



