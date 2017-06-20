Погода «не даст»//ВИДЕО

В начале этого месяца к нам поступил запрос от сургутянина Руслана Савина, который снял видео ремонта дорог на ПИКСе: «Прошу обратить внимание на проблему нашего района ПИКС по ул. Привокзальная. Дороги у нас тут ремонтируют хоть и редко, но, к примеру, в том году при ямочном ремонте, использовалась нормальная техника, с предварительной очисткой выбоины, заливкой гудрона и мелкой асфальтной крошкой, именно так делают во всем городе. В этом году другая история. В апреле и мае уже 2 раза, по выборочным ямам рассыпают лопатой вторичный дробленный асфальт (в т.ч. булыжники) в сухом виде, без трамбовки и прочего оборудования. Хватает такого «ремонта» на 1 неделю, весь этот черный песок и камни разлетаются по обочинам. Вчера, 15.05.17 мне удалось заснять на видеокамеру, как это происходит. Если все это «так» и должно происходить, то и вопросов нет. Но если же все иначе, то прошу Вас хоть как-то повлиять на эту ситуацию. Такие же кучки «асфальта» были разбросаны на ул. Грибоедова (от Крылова до Тюменского тракта) и на ул. Крылова».

«НГ» направил запрос в администрацию города в ДГХ, где целых две недели нам готовили такой ответ: «в связи с технологическими особенностями выполнения работ по ремонту автомобильных дорог и неподходящими климатическими условиями на сегодняшний день выполнение ямочного ремонта на автомобильных дорогах города не представляется возможным.

Засыпка выбоин асфальтобетонной крошкой является временной мерой, обеспечивающей безопасность дорожного движения.

После установления благоприятных погодных условий в рамках ремонтной кампании будет выполнен полноценный ямочный ремонт покрытия проезжей части автодороги по ул. Привокзальная

В общем-то, суть его можно свести к одной фразе, когда-то написанной Вадимом Шуваловым в соцсети: «Когда погода даст».