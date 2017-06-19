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Отвратительно работает соцслужба

Ответ на материал Лилии Сулеймановой «И зачем нам чиновники» (о тяжелой жизненной ситуации сургутянки Тамары Вихровой) написал председатель ОО «Правоведы» Альберт Леонов.

Во-первых, мое мнение такое: отвратительно работает соцслужба. Им какое дело, они ответственности не несут никакой. Ибо сами законы так написаны: «Чиновник ответственности не несет».

Второе: если сам гражданин не начнет заниматься своими проблемами сам, то за него ни кто ими заниматься не будет!

Вот пример: приходит бабушка, жалуется, что банк у нее больше половины пенсии забирает. Первый вопрос: откуда возник долг? «От бывшего мужа». Получается, что бабушка вступила в наследство или была созаемщиком или поручителем. Тут надо смотреть. Если ни то и ни другое (в чем сомневаюсь), то это одно решение проблемы, если все-таки банк правильно взыскивает, то другое.

Но откуда мне, допустим, знать все эти нюансы?! Можно обратиться с заявлением в суд с просьбой об уменьшении ежемесячных платежей в банк, обосновать их, и суд пойдет на такое уменьшение.

Третье: журналисты, описывая проблемы, всегда смотрят на это однобоко, представляя своего героя в выгодном для журналиста свете. Я столько денег плачу за рекламу своих бесплатных услуг, а ко мне максимум 3-5 пенсионеров в неделю приходят. «НГ» бесплатно не печатает мои объявления, или «СТ», или какой канал телевидения. Вот мне лично достало обогащать СМИ, размещая свои объявления. Тем более, судя по тому, сколько приходят на консультации – то деньги просто на ветер.

Что хочу еще сказать: много душещипательных историй публикуют СМИ, но не все на поверку являются правдой или соответствуют действительности. НЕ беру во внимание этот случай конкретно.


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Сегодня в 12:01, просмотров: 276, комментариев: 4


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Комментарии:
Мудрец
не нравится
Сегодня в 12:24
Весьма сумбурная статья обо всём и ни о чём
Коллега
не нравится
Сегодня в 15:54
Автору: в какой газете размещали рекламу?
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 16:05
Последний раз размещался в СТ.
В "халявных" не размещаюсь.
Коллега Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 16:32
Понятно.

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Мнения

Отвратительно работает соцслужба

Отвратительно работает соцслужба
Им какое дело, они ответственности не несут никакой. Ибо сами законы так написаны: «Чиновник ответственности не несет».
Альберт Леонов, председатель ОО «Правоведы» Сегодня в 12:01
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