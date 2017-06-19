Сургутяне убрались в сквере у ТЦ «Весна» и обратились к главе города, чтобы он спас эту зеленую зону от ларечников // ФОТО

17 июня в сквере у ТЦ «Весна» в 27-м микрорайоне Сургута прошла необычная акция: местные жители собрались для спасения последней в районе зеленой зоны. Инициативная группа сургутян при поддержке депутата думы города Алексея Кучина провела большой «субботник», в котором приняли участие более 100 жителей района. Активисты и неравнодушные горожане собрали и вывезли более 60 мешков мусора, в то время как самые юные участники акции учились изготавливать скворечники и в игровой форме учились правильно и бережно относиться к окружающей среде.

Мероприятие поддержал представители культурного сообщества: для участников акции выступили танцевальный коллектив «Дневник дядюшки Джима» и музыкальная группа «Альтус».

Специальным гостем субботника стал видный спортсмен – многократный чемпион международных турниров по боксу и кикбоксингу, президент сургутской федерации кикбоксинга Евгений Карлов. Он провел для спасителей сквера зарядку.

Слова поддержки участникам акции направил член Совета Федерации РФ, легендарный газовик Сургута Юрий Важенин.

Все это превратило акцию по спасению сквера в отличный семейный праздник районного масштаба. Единственное, что его омрачало – наличие мусора от окружающих эту последнюю свободную зеленую зону ларьков и торговых центров. Несмотря на то, что в ходе субботника горожане вычистили сквер, это не означает, что он находится в безопасности и будет хорошо содержаться в дальнейшем. Для того, чтобы решить проблему и сохранить и облагородить этот лесок, инициативные горожане подписали обращение к руководству города с просьбой обратить самое пристальное внимание на эту территорию, обезопасив ее от мусора, стоков и ларьков, закрывающих доступ в сквер.

Надеемся акция позволит привлечь внимание властей, и жители получат столь важную для них рекреационную зону! Наведем порядок вместе!

Организаторы акции выражают благодарность за помощь в организации мероприятия:

МБУ СОШ №45

МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»

Стоматологии «ЮгорияДент»

УК «ДЕЗ Восточного жилого района»