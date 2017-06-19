​Челобитные Путину

Все так удивляются: зачем Путин проводит эти скучные длинные «прямые линии»? Что он хочет ими сказать? Мол, кроме демонстрации бессилия построенной им вертикали, когда президент лично занимается ремонтом квартир и выделением пенсий на глазах у всей страны, подобные теле-шоу ничего не несут.

Несут-несут, еще как.

«Прямые линии» с президентом – это челобитные. Отец нации принимает жалобы своих подданных. Раньше царь это делал на аудиенциях, теперь, благодаря соцсетям и телевидению, процесс принял более продуктивную и, главное, массовую форму. Не просто услышать и удовлетворить жалобу от ходока, а еще и продемонстрировать это миллионам сограждан в прямом эфире. Миллионы вопросов и просьб, сотни из них продемонстрированы в эфире, на десятки Сам лично ответил – и всего за каких-то четыре часа. Творить добро налево и направо на глазах рыдающей от восторга публики – это так… по-царски. Любой император бы обзавидовался.

Можно было бы развить ритуал (возможно, что и разовьют). Президент едет по стране и останавливается в каждой губернии. В местном клубе он проводит подобную массовую аудиенцию граждан. Вереницы из тысяч подданных со своими жалобами и плачами будут стоять в святой очереди, как к костям Николая Чудотворца. Процедуру демонстрируют на уличных экранах и на Первом канале. Президент благодатной своей волей раздает счастье все новым и новым страждущим. Народ в безмолвном оцепенении принимает сошедшую с трона благодать и молится на спасителя.

И ждет следующего психотерапевтического сеанса по раздаче счастья.

Не нужно теребить суды, министров, не нужно тормошить и заставлять работать губернаторов и мэров – они все настолько бестолковые, что какой с них спрос? Зачем околачивать их пороги, зачем митинговать (ого! это, пожалуй, важнее всего), зачем вообще требовать своих прав от армии казнокрадов и тупиц, если есть он – президент, который разберется и поможет?

Надо лишь подождать, когда из миллиона депеш президентская рука вытянет именно твою.