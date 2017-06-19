В топке антиутопии

Пожаловались. Проверки. Обыски. Наказали. Закрыли. Запретили. Осудили. Новости с этими словами стали обыденностью. Раньше нам всем просто намекали, что не нужно высовываться, а то будут проблемы. Теперь намеки превратились во вполне конкретные действия. Происходящее день ото дня становится все более сюрреалистичным. То и дело ловишь себя на мысли: «Это же прямо как в антиутопии».

Смотрите.

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«Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие»

— пожалуй, самая знаменитая заповедь зверей в романе Джорджа Оруэлла «Скотный двор». К сожалению, одни слои населения сейчас действительно «равнее» остальных. У одних есть чувства, а у других вроде как и нет. Я даже не буду пояснять, чтобы кто-нибудь не оскорбился, потому что в наше время некоторые люди уж слишком старательно ищут повод это сделать. Что уж говорить о таком очевидном неравенстве, при котором у одних образуются бляшки в сосудах от дешевого майонеза, а у других — от красной икры.

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«Люди спешат на работу или с работы, никогда не говоря о том, что они думают или чувствуют, разглагольствуя лишь о бессмысленном и пустом, восторгаются только материальными ценностями. Дома они окружают себя интерактивным телевидением и заполняют свое свободное время просмотром телевизионных передач, бесконечных и бестолковых сериалов. Однако «благополучное», на первый взгляд, государство находится на пороге тотальной разрушительной войны»

— из аннотации к произведению Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Пока в телевизоре сериалы о доярках сменяют сериалы об участковых, а на главном канале страны гостей угощают ведрами «шоколада» — в воздухе витают милитаристские настроения, обильно подкрепляемые и одобряемые на самых высоких уровнях.

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«Вместо нравственности людям с детства во сне внушаются примитивные гипнопедические установки на потребление, коллективизм и гигиену. Для поддержания кастовой системы общества посредствомгипнопедии (методики обучения во время естественногосна, заключающейся в прослушивании обучаемым во время сна голоса гипнотизера или его записи) людям прививается гордость за принадлежность к своей касте»

— из описания книги Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». Принадлежность к «касте» — это своего рода тренд. Дерись, выбирай сторону: ватник или либераст? Отсидеться в сторонке не получится. Ты просто обязан определиться, чей видеоблог круче — Усманова или Навального? Если ты посередине, то опасен вдвойне. О чем вещает твоя гипнопедия, спрятанная в недрах зомбоящика и компьютера?

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«Океания — государство с жестоким тоталитарным строем. Жители лишены гражданских прав и индивидуальности. В партийном обществе, помимо культа личности Большого Брата и беспрекословного подчинения властям, все обязаны придерживаться пуританских взглядов и всем молодым людям рекомендуют входить в так называемый Молодежный Антиполовой Союз, где им внушается отвращение к половым связям и любви. Любовь является мыслепреступлением, а браки заключаются исключительно в репродуктивных целях»

— это выдержка из статьи о романе Оруэлла «1984». Хоть бы нам никогда не застать подобного! Однако… Есть вероятность, что возле нескольких пунктов нам пришлось бы поставить утвердительные галочки уже сейчас. Если о культе личности споры еще ведутся, и налог на бездетность все еще кажется маразмом, то индивидуальность давно принято прилюдно бить (сами знаете, какими) тряпками.

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«Отныне все население должно подвергнуться «Великой Операции», психосоматической процедуре по удалению (при помощи X-лучей) мозгового «центра фантазии»

— кусочек из рецензии на роман Замятина «Мы». Центр фантазии — это и правда опасно, ведь с ним можно нафантазировать хорошую жизнь и предпринять шаги в ее направлении. А если вы станете жить лучше — значит, кто-то станет жить чуть хуже, а этот кто-то предпочел бы с вами не делиться.

Аллюзии повсюду. Все-таки удивительно, как авторы всех перечисленных литературных трудов предугадали течение времени, уловили его дух, приоткрыли завесу будущего. Или мы, люди, просто ходим кругами, неизменно напарываясь на одни и те же грабли примерно в середине пути?