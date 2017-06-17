«Жизнь научила» Владимир Путин на прямой линии получил целых две жалобы из Югры

В ходе прошедшей прямой линии Владимир Путин получил две жалобы из Ханты-Мансийского автономного округа. Одна из них касается ветхого жилья: после красочного описания невыносимых бытовых условий в старом вагончике жительница Нягани Энжи Барсуова после обрыва связи («Техника не выдерживает этот репортаж», – сказал президент) рассказала о том, как люди выживают в минус 50 градусов и попросила ускорить программу расселения.

Затем школьник из Нефтеюганска Данил Прилепа задал вопрос о коррупции, эффективности показных посадок и домашних арестов (федеральные СМИ заметили только эту часть его вопроса, не особо заметив вторую), а также привел пример того, как его отец-полицейский так и не получил жилье, хотя имел на это право. Парень даже привел цифры: что в ХМАО за последние 5 лет были выплачены субсидии на приобретение жилья только 90 семьям полицейских, а очередь за деньгами стоит тысячная. В итоге Владимир Путин спросил Данила о том, рекомендовал ли ему кто-то этот вопрос, или он его подготовил сам, на что смелый школьник ответил: «Меня жизнь подготовила», чем сорвал овации и заслужил приз – люксовый айфон с портретом президента за лучший вопрос на прямой линии.

Целых два вопроса-жалобы из одного, причем крайне богатого, региона – это очень много. Особенно, когда речь касается одной из основ нынешнего режима – материального обеспечения силовиков. Политические противники Натальи Комаровой уже ухватились за этот информационный повод и утверждают, что позиции губернатора Югры в глазах федеральной власти сильно пошатнулись. Фейковых новостей о мгновенной отставке главы региона, как это случилось в Ставрополье, не вышло, но было понятно, что наш регион попал в поле зрения президента и его администрации не в лучшем свете.

С другой стороны, Владимир Путин не сделал никаких резких или раздражительных заявлений в адрес Натальи Комаровой (в то время как глава Ставрополья получил в свой адрес ставшее мемом: «Где деньги, Владимир Владимирович?»). Если посмотреть на ответы президента на оба вопроса-жалобы из Югры, то станет понятно, что он сходу не бросается обвинениями в региональные власти и только лишь обещает разобраться, как расходуются средства по соответствующим целевым программам. А по поводу коррумпированности чиновников в ответе на вопрос Данила Прилепы президент сказал, что «проблема известная, она является острой, но эта тема не находится в числе первых» среди проблем, которые сейчас волнуют россиян.

Кроме того, не стоит забывать о, мягко говоря, продуманной режиссуре прямой линии с президентом. То есть вряд ли заданные вопросы были такой уж неожиданностью для президента и его администрации (об этом говорит и довольно неплохая подготовленность Владимира Путина к ответам на эти вопросы), а если нет неожиданных эксцессов – то и резких поворотов в политической карьере Натальи Комаровой от этого внимания президента тоже не случится.

Хотя, вероятно, в окружном правительстве после этого президентского эфира будут большие и сложные проверки, да и то, скорее, инициированные самой Натальей Комаровой, которая продемонстрирует администрации президента способность быстро устранить упомянутые на прямой линии проблемы, а вот у ответственных чиновников действительно могут возникнуть проблемы.