​Османкина вместо Пелевина? // ИНФОГРАФИКА

После скандала с отменой льгот для многодетных семей в Сургуте было сделано немало громких заявлений, саму отмену отменили, градоначальник Вадим Шувалов прочитал «ВКонтакте» отповедь чиновникам, которые за цифрами, оказывается, не видят людей. Все это никак не скажется на работе курирующего сферу замглавы администрации Александра Пелевина, уверена половина читателей нашего портала.

Примечательно, что результаты опроса были определены до решения Шувалова об увольнении руководителя департамента образования города Татьяны Османкиной: судя по всему, именно она и взяла огонь на себя, оставив Пелевина в безопасности.