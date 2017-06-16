И зачем нам чиновники?

Вчера я написала материал о трудной жизненной ситуации бабы Томы. Да, сейчас к проблеме уже подключились неравнодушные граждане, наша газета, некоторые другие СМИ (как сообщается в группе помощи бабе Томе, они приглашены для освещения проблемы на это воскресенье).

Пока никаких действий со стороны чиновников нет, хотя волонтеры уже написали о бабе Томе на странице Вадима Шувалова в "ВКонтакте".

Я была в балке у бабы Томы лично, все видела своими глазами. И мне стало интересно: почему женщина – пенсионерка, инвалид 2 группы, живущая на пять тысяч рублей в месяц, оставлена всеми нашими ответственными ведомствами на произвол судьбы? Почему о ее проблемах не знает соцслужба? Почему их бесплатный юрист не помогает бабе Томе победить банк, забирающий у нее более половины пенсии? Почему к ней не приходят убираться и помогать по быту соцработники? Почему у нее нет никаких субсидий и льгот, положенных людям в ее положении? Вопросов, в общем-то, масса.

Ответ, конечно, прост. Как когда-то мне ответил руководитель ДГХ Константин Карпеткин: «Чиновники должны догадываться?».Очевидно, такая политика не чужда и другим нашим госслужащим. Не просит – не поможем.

Неравнодушные сургутяне уже вовсю пытаются изменить жизнь бабы Томы: оплатили полностью долг за ЖКУ, купили таблетки, затеяли уборку, ремонт, работы в огороде. Кто-то даже предложил скинуться деньгами и купить ей нормальное жилье. Люди готовы, взяв за ручку бабу Тому, провести ее по всем ведомствам, чтобы «выбить» из них положенные ей блага. Классно, конечно, что у нас такие отзывчивые люди. Но вот так, взяв ситуацию в свои руки, они, по сути, могут оказать бабе Томе медвежью услугу: когда наши чиновники «очухаются», приедут посмотреть на балок (я очень надеюсь, что они все-таки приедут), то там уже все будет сделано обычными людьми. И тогда наши дорогие власть имущие смогут развести руками и сказать:Ну, здесь же все хорошо – потерпит баба Тома до даты расселения, тем более сейчас нет в наличии муниципальных квартир...

Хотя, может быть, после того, как о бабе Томе расскажут все местные СМИ и группы в соцсетях, Шувалов или Карпеткин все-таки начнут действовать. Ведь дали же недавно вне очереди квартиру девушке, которая съездила на программу «Жди меня». И даже не посмотрели, что вместе с ней в очереди есть и другие люди с аналогичной жизненной ситуацией, но не пропиаренные на всю страну.

А что бы произошло, дозвонись баба Тома до Путина... Представить страшно.