​Наш футбол без не наших игроков // ИНФОГРАФИКА

Завтра стартуют игры футбольного Кубка конфедераций, в котором, напомним, российская сборная участвует на правах принимающей Чемпионат мира команды. Незадолго до начала кубка президенту России Владимиру Путину предложили рассмотреть вариант с отказом национальных клубов от приема иностранных игроков. Главе государства идея понравилась, и, надо сказать, в этом аудитория siapress.ru с ним совпала: больше половины участников традиционного опроса на нашем сайте высказалось за введение такой практики.

Что наши читатели думают по поводу идеи премьера Дмитрия Медведева заменить всех игроков сборной роботами, неизвестно: предложение было столь экстравагантное, что мы не додумались устроить по нему опрос. Можете высказываться в комментариях.