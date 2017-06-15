Жизнь или существование? // ФОТО

О непростой ситуации бабы Томы, а точнее Вихровой Тамары Николаевны «НГ» узнал из социальных сетей – одна неравнодушная сургутянка опубликовала у себя на странице «ВКонтакте» несколько фотографий и небольшую заметку о женщине, которая ежедневно борется за свою жизнь.

Корреспонденты «НГ» не смогли остаться в стороне и выехали (признаемся, без предупреждения) по адресу, указанному в посте, чтобы подключиться к проблеме и попытаться помочь бабе Томе.

С трудом найдя в частном секторе поселка нужный дом, постучались в дверь. Через некоторое время к нам вышла Тамара Николаевнаи с порога удивила своим радушием: «Здравствуйте, дочки! Проходите... Не разувайтесь только». Пояснив причину неожиданного визита, корреспонденты вошли внутрь и обомлели. «Вот, посмотрите, в каких я условиях живу… С потолка течет вода, окна разбиты, дыры на стыках стен с полом и потолком, двери не закрываются» - очевидно, мы не первые гости у бабы Томы, которая без лишних слов сразу перешла к делу.

Почти в 30 градусную жару в балке у сургутянки не то что прохладно – холодно. На вопрос, как же тут зимой, Тамара Николаевна со слезами на глазах начинает рассказ: «Окна не закрываются - разбиты, зимой спала в шубе,одеяла нет, обнимала Мальвинку (собака сургутянки. – Прим.ред.)– так теплее. Тяжело мне было, плохо, но я выжила. Выжила. Посмотрите, какие дыры – надо законопатить, но как? Рука-то не работает. Вот был бы Колька живой…»

Николай Зубов – второй муж бабы Томы, несколько лет назад умер от болезни, оставив ей это жилье. Детей у них нет. «Одна я осталась – я же детдомовская. У мужа тоже никого нет», - говорит Тамара Николаевна и замолкает. Тишину в доме нарушает только звук капающей воды с прогнившего и прогнувшегося потолка.

Год назад у сургутянки случился инсульт, она стала инвалидом 2-й группы. На просьбу рассказать о своем прошлом, баба Тома откликается не сразу – вспомнить сейчас какие-то конкретные факты ей сложно – память подводит после перенесенного приступа. «Я родилась 1 октября 1950 года. Живу на Севере уже 36 лет, приехала из Нижнего Новгорода. До того, как вышла замуж за Колю, жила то у подруг, то у землячки. Работала крановщиком, потом в новом Роддоме санитарочкой, затем в разных столовых, на мясокомбинате собаководом – собак кормила, последняя работа на ГРЭС-1, в охране. Оттуда ушла на пенсию в связи с ухудшением здоровья» - вспоминает Тамара Николаевна, – «Я раньше пила, не буду врать. Но сейчас уже не пью шесть лет. Работаю на кладбище - убираю моглики, крашу оградки–за это мне прихожане денежку дают, но я дешево беру, дорого не могу… Если нет работы, то сижу там рядом, милостыню прошу».

Ее пенсия, по словам сургутянки, составляет около 12 тысяч рублей, но по факту она получает только четыре с половиной – остальное забирает банк за кредит мужа. На эту сумму ей и приходится жить, точнее – выживать. Долг за коммунальные услуги на май этого года составляет чуть более 12 тысяч рублей, а ежемесячная плата за них – 2700. Плюс траты на некоторые лекарства и еду. Как признается баба Тома, если бы не милостыня и небольшие редкие подработки на кладбище, то свести концы с концами она бы не смогла. «Соседи меня подкармливают, когда у меня еды нет… Спасибо им за это огромное!» - плачет Тамара Николаевна.

Осенью дает свои плоды огородик, разбитый у балка. Там сургутянка выращивает огурцы, редиску, лук, картошку и другие овощи на нескольких небольших грядках. Ухаживать за ними, имея только одну рабочую руку, конечно, сложно. Но иного выхода нет: «Сегодня вот придут девочки помогать, огород прополят, вещи разберут (неравнодушные горожане, недавно узнавшие о проблемах женщины. – Прим. ред.). Вот у меня тут крапива, но я ее не вырываю – она лечебная, ей мыться можно», - рассказывает баба Тома.

Расселение ее дома, по словам сургутянки, запланировано через два года: «Хоть бы маленькую квартирку бы дали поскорее, в этом балке мне не выжить, я боюсь, что не доживу, замерзну… Нам много не надо, нас же только трое: я, Мальвинка моя и кот Рыжик – он у меня хороший мышелов. Мне так тяжело тут…», - срывающимся голосом говорит Тамара Николаевна.

На вопрос корреспондента, просила ли она помощи у чиновников или иных инстанций, баба Тома отвечает шепотом: «Я не привыкла просить, выклянчивать, надоедать людям. Да и не знаю, куда идти…»

«НГ» направил необходимые запросы в администрацию города и иные инстанции, но ответ будет получен в течение десяти дней. Мы будем следить за развитием событий.

На первый взгляд балок бабы Томы выглядит также, как и сотни других, разбросанных в разных частях города

Только попадая внутрь, понимаешь всю плачевность ситуации





Несмотря на жуткое состояние жилья, баба Тома старается поддерживать хоть какой-то порядок. Также сейчас в уборке ей помогают неравнодушные сургутяне





Вот с такими окнами баба Тома живет не первый год. Зимой ей приходится особенно тяжело





Собака Мальвинка помогает хозяйке не замерзнуть зимой, согревая ее своим теплом. Одеяла совсем недавно принесли для бабы Томы неравнодушные сургутяне





С едой из-за нехватки средств у бабы Томы все также плохо. Когда она голодает, ее кормят соседи

Небольшой огород также помогает бабе Томе сводить концы с концами, но ухаживать за ним ей сложно

Баба Тома подрабатывает на кладбище - красит оградки, ухаживает за могилами по просьбе прихожан. Но чаще всего просит милостыню неподалеку, так как постоянной работы там нет