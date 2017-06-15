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​Страшно сказать

У известных сургутян к президенту вопросов нет. Или они есть, но...

Хочу поделиться одним разочаровавшим меня профессиональным наблюдением, которое ярко характеризует время и общество, в котором мы с вами живем.

По заданию нашего издателя Тараса Самборского мы начали работать над спецпроектом: узнать, какие вопросы наши общественники, бизнесмены, свободные авторы задали бы президенту на прямой линии, которая пройдет сегодня. Чиновников, разумеется, не спрашивали. Естественно, как издание, открытое для любых точек зрения, мы ожидали самых разных ответов. Составили, как полагается, список респондентов и начали звонить.

К 17.00 этого дня все, что нам удалось добыть – это удивление и разочарование, потому что мы поняли, что проект умер, так и не родившись: подавляющая часть опрошенных нами людей если и поделились с нами мнением, то попросили его не публиковать, либо просто деликатно отказались отвечать. В итоге у нас набралось три ответа, что, согласитесь, на спецпроект не тянет.

Дело, разумеется, личное. Возможно, у кого-то действительно нет никаких вопросов, во что, конечно, мало верится.

Но вторая категория, которая хотя бы признается, что вопросы к Путину имеет, как же? Почему не сказать? Выходит, мы живем в реальности, где спросить у президента, например, о том, когда он пойдет на пенсию (этот вопрос хотел бы задать не один наш респондент, отказавшийся назвать свое имя) – равносильно тому, чтобы нажить себе массу проблем или лишиться работы. Это мы уже настолько запуганы, что боимся просто задать вопрос, который, как выяснилось, многих интересует.

Р. S. Между тем работать журналистам становится все сложнее и сложнее: не хотят говорить ни чиновники, ни общественники, ни бизнесмены, ни простые люди – эпидемия боязливого молчания по принципу «как бы чего не вышло» охватывает и тех, кто обличен властью и деньгами, и тех, у кого ничего нет.


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Сегодня в 12:29, просмотров: 314, комментариев: 6


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Комментарии:
Мудрец
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Сегодня в 13:22
Дело не столько в трусости или запуганности, а в бессмысленности подобных вопросов. Ну узнаю я, что Путин уйдет/ не уйдет на пенсию в 2018 г и что дальше? Что мне от этой информации? Еще неизвестно, будет ли лучше, если придет другой человек на пост президента РФ. Поэтому, не вижу никакого смысла в таких вопросах. Попросту неинтересно.
Главное - лишь бы не было войны!
Редакция СИА-ПРЕСС Мудрец
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Сегодня в 13:26
По вашей логике, следует отменить все СМИ в стране, потому что ну какая разница, узнаете ли вы последние новости или нет. Что вам толку от горящего в Лондоне дома, санкций против российской нефтянки и фильма про Путина?
Альберт Леонов
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Сегодня в 13:45
Мда... Общественники и блогеры чего боятся?
За спрос в тюрьму не садят!
444 Альберт Леонов
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Сегодня в 14:06
А что можно у Путина на 17-м году его правления спросить? Что мы о нем не знаем? Что такого нового он может сказать о своей политике?
Что нового вообще может сказать кроме лжи, циничной лжи, лжи, замешанной на крови тысяч украинцев, сирийцев, русских солдат, брошенных в топку его гонки за 100%-ым рейтингом, лжи, призванной хоть как-то прикрыть реальность российского авторитарного воровского антиконституционного режима, хоть чуточку замаскировать его панический страх остаться без власти, маниакальное стремление править со своими друзьями-чинушами-миллиардерами Россией вечно?
Вы где живете-то? В России за СМС-ки и посты в соцсетях в тюрьму сажают, а вы что-то про "не садят" цинично несете.
Мудрец Редакция СИА-ПРЕСС
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Сегодня в 14:10
Абсолютно верно. Никакой объективной пользы от информации нет.
Мудрец Редакция СИА-ПРЕСС
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Сегодня в 14:17
Вот прогноз погоды в Сургуте - актуально, ремонт дорог в Сургуте - интересно. Наши местные новости - интересны. Вот потому вас и читаю.

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