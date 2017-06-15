​Страшно сказать

Хочу поделиться одним разочаровавшим меня профессиональным наблюдением, которое ярко характеризует время и общество, в котором мы с вами живем.

По заданию нашего издателя Тараса Самборского мы начали работать над спецпроектом: узнать, какие вопросы наши общественники, бизнесмены, свободные авторы задали бы президенту на прямой линии, которая пройдет сегодня. Чиновников, разумеется, не спрашивали. Естественно, как издание, открытое для любых точек зрения, мы ожидали самых разных ответов. Составили, как полагается, список респондентов и начали звонить.

К 17.00 этого дня все, что нам удалось добыть – это удивление и разочарование, потому что мы поняли, что проект умер, так и не родившись: подавляющая часть опрошенных нами людей если и поделились с нами мнением, то попросили его не публиковать, либо просто деликатно отказались отвечать. В итоге у нас набралось три ответа, что, согласитесь, на спецпроект не тянет.

Дело, разумеется, личное. Возможно, у кого-то действительно нет никаких вопросов, во что, конечно, мало верится.

Но вторая категория, которая хотя бы признается, что вопросы к Путину имеет, как же? Почему не сказать? Выходит, мы живем в реальности, где спросить у президента, например, о том, когда он пойдет на пенсию (этот вопрос хотел бы задать не один наш респондент, отказавшийся назвать свое имя) – равносильно тому, чтобы нажить себе массу проблем или лишиться работы. Это мы уже настолько запуганы, что боимся просто задать вопрос, который, как выяснилось, многих интересует.

Р. S. Между тем работать журналистам становится все сложнее и сложнее: не хотят говорить ни чиновники, ни общественники, ни бизнесмены, ни простые люди – эпидемия боязливого молчания по принципу «как бы чего не вышло» охватывает и тех, кто обличен властью и деньгами, и тех, у кого ничего нет.