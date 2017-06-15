​На своих двоих (или четверых) // ИНФОГРАФИКА

Сургут — город автомобилистов, напомнили нам читатели siapress.ru в процессе очередного опроса на сайте. Он был посвящен общественному транспорту.

Оказалось, что старые добрые автобусы не сдают позиции, при этом почему-то минимальное количество читателей призналось, что частенько толкается в маршрутках.

Ну а треть всей аудитории, отвечавшей на вопросы, вообще не пользуется общественным транспортом: передвигается на своих двоих или, что более вероятно, на собственном автотранспорте.