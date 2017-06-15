В интересах молодежи

13 июня состоялось заседание Общего собрания Молодежного парламента при Думе Сургутского района VI созыва. На заседании утвердили регламент работы парламента, избрали председателя, им стал Артем Щепотьев, лидер общественной организации «Федерация компьютерного спорта», выбрали его заместителей и сформировали 3 комиссии: по законодательству, по организации социально-значимых мероприятий и по просветительской деятельности – на этих направлениях, в первую очередь, будут сосредоточены силы избранного органа.

Главные задачи, которые предстоит решать парламенту – это обеспечение активного участия молодежи в формировании и реализации молодежной политики в Сургутском районе, содействие деятельности Думы Сургутского района VI созыва в сфере правового регулирования законных интересов молодежи.

«Я поздравляю всех вас с вступлением в Молодежный парламент при Думе Сургутского района VI созыва. От лица Думы Сургутского района хочу поблагодарить вас за проявление активной гражданской позиции, за ваше стремление трудится на благо Сургутского района. Вы молоды, энергичны, и мы надеемся, что совместно с депутатами Сургутского района мы проведем большую, плодотворную работу. В свою очередь, мы – депутаты Сургутского района – всегда готовы прийти вам на помощь», – напутствовал утвержденный состав Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк.

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