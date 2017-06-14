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​Из лабрадора можно вырастить монстра, а из питбуля — милейшего компаньона…

В ответ на созданный список опасных собак

В рамках проработки законопроекта «Об ответственном обращении с животными» был составлен список пород собак, которые будут считаться потенциально опасными. Мы попросили Александру Дымзу, руководителя крупнейшего Сургутского движения помощи бездомным животным прокомментировать эту новость.

О принятии закона «Об ответственном обращении с животными» зоозащитники говорили давно. То, что законопроект вышел на финальное рассмотрение – не может не радовать. Однако не стоит надеяться, что принятие закона сразу решит весь комплекс проблем. На данном этапе будут установлены базовые понятия, которые в дальнейшем, скорее всего, будут регулироваться вносимыми изменениями. Очень сложно на первом этапе прописать все спорные моменты: от правил выгула собак до лицензирования цирков и зоопарков. По ряду статей потребуется внесение изменений и в административный кодекс, вводящих ответственность за соответствующие нарушения.

Что касается создания перечня потенциально опасных пород собак – не вижу в этом особого смысла. По каким критериям та или иная порода будет отнесена к потенциально опасным? Как будут собираться статистические данные? Если собака беспородная, метис – такие животные не будут включаться в список? Соглашусь с экспертами, считающими, что нет потенциально опасных пород собак — есть потенциально опасные владельцы. И, на мой взгляд, идти нужно по пути ужесточения ответственности хозяев за поведение и воспитание питомца. Как вариант – прохождение обязательного курса дрессировки для крупных собак, вне зависимости от породы. Выполнение собакой базовых команд не только облегчит жизнь хозяина, но и может спасти жизнь питомца в городской среде.
Кроме того, по статистике чаще всего нападают не крупные собаки, а их мелкие собратья. Конечно, последствия от укуса таксы и овчарки несравнимы. Но это не повод не заниматься воспитанием собаки. Ситуация, когда крупная собака наносит травмы меньшему по размерам собрату, часто спровоцирована самим пострадавшим, владелец которого не удосужился привить питомцу элементарные правила поведения. Всегда необходимо помнить, что пушистый шпиц или милый тойчик – прежде всего собака. И инстинкты у них совершенно такие же, как у крупного пса.

Из лабрадора можно вырастить монстра, а из питбуля – милейшего компаньона. Все дело в воспитании. Или в его отсутствии.


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Сегодня в 16:40, просмотров: 116, комментариев: 2


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Комментарии:
Мудрец
не нравится
Сегодня в 17:34
Возможно г-жа Дымза не знает, что перечень пород собак с повышенной агрессивностью признан на уровне международных кинологических ассоциаций. В большинстве стран такие собаки находятся под запретом или на них наложены определённые ограничения в содержании. Эти запреты регламентируются специальными законами.
Россия еще в числе последних такой закон принимает.
Швондер
не нравится
Сегодня в 18:13
А откель ей знать. Ей все блоховозы на одну морду))) Только дайте денег и вывсесадисты.

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Мнения

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