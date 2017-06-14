На днях болгарскому царю Симеону исполняется 80 лет. Да, вы не ослышались: 16 июня 1938 года родился последний законный царь болгар – Его Превосходительство Симеон Второй Кобург-Готский.

Он сын болгарского царя Бориса III, по одной версии, отравленный по приказу Гитлера, по другой – по приказу Сталина, по третьей версии – умер от обширного инфаркта, что подтверждается сохранившимся в спирту сердцем монарха.

Хотя это еще не значит, что он умер «своей» смертью. И тот, и другой диктаторы имели отлично работавшие химические лаборатории, которые были в состоянии разработать такие яды, которые могли бы смоделировать любые стопроцентно «естественные» смерти человека.

28 августа 1943 года, когда царь Борис скончался, престолонаследнику Симеону было всего шесть лет. По действующей тогда Тырновской конституции Царства Болгарии болгарским парламентом был назначен трехчленный регентский совет в составе: Князь Кирилл Преславский (брат царя Бориса и, следовательно, родной дядя царя Симеона), Богдан Филов (болгарский ученый-археолог, ректор Софийского университета в 1931-1932 гг и президент Болгарской академии наук с 1937 по 1944 гг. В 1938 году был назначен министром народного просвещения, а с 1940 года премьер-министром – до избрания его регентом в сентябре 1943 года) и генерал Никола Михов (до этого – военный министр). Сразу после вхождении Советской армии в Болгарию и создания правительства Народного фронта, регенты были арестованы и отправлены на допросы в Москву. В декабре 1944 года они были участниками Народного суда и 1 февраля 1945 года их казнили.

Отечественофронтовское правительство создало новый регентский совет, который просуществовал с сентября 1944 по сентябрь 1946 года – до референдума, по которому Болгария от монархии перешла к народной республике. На следующий после референдума день царь Симеон, его сестра Княгиня Мария-Луиза и их мать, царица Йоанна Савойска, были экстрадированы в Турцию. Решением тогдашнего коммунистического премьер-министра Болгарии Георгия Димитрова им была назначена пожизненная стипендия: «цивильная листа» в размере 10 000 долларов (на троих). Вся собственность царской семьи – личные земельные участки и строения – были конфискованы.

Первоначально они остановились в Александрии (Египет), где жил последний итальянский король Ви́ктор Эммануи́л III, отец царицы-матери и дед Симеона. Там Симеон поступает в «Виктория колидж» – самое престижное британское учебное заведение в Северной Африке. Его соучениками были многие из нынешних высокопоставленных особ арабского мира.

В 1951 году, по приглашению испанского короля, семья переехала в Испанию, где проживала до 2001 года, когда вернулась в Болгарию.

По достижении совершеннолетия, в 1955 году, Симеон провозгласил себя действующим царём на основании Тырновской конституции. Правительство социалистической Болгарии долго отказывало ему во въездной визе, опасаясь его претензий на власть.

В 1956 году он окончил Французский лицей в Мадриде.

В 1958 году получил военное образование в военном колледже Вали Фордж в штате Пенсильвания (США) и звание младшего лейтенанта.

В 1959 году Симеон поступил на юридический факультет Мадридского университета (Испания), который окончил в 1964 году.

В 1960-1990 годах занимал управленческие должности в крупных корпорациях, проявил себя как талантливый менеджер и финансист.

Владеет свободно кроме болгарского языка еще и английским, испанским, французским, немецким и итальянским, пользуется арабским, португальским и русским языками.

Женат на испанке, которая приняла православие. Венчание состоялось в православном храме города Вёвье, на берегу Женевского озера в Швейцарии. Чета имеет четырех сыновей (Кардам, Кирилл, Кубрат, Константин-Асен), одну дочь (Калина) и 11 внуков.

На родину Симеон попадает лишь в 1996 году, когда после длительных препятствий получает, наконец, болгарский паспорт. Последний царь был встречен болгарским населением восторженно, с огромным интересом, но тогдашний премьер, социалист Жан Виденов отказался встретиться с ним.

Второе посещение Царя, как принято его коротко называть, состоялось в 1999 году, когда он принял решение вернуться в Болгарию. К этому времени болгарский парламент принимает закон о реституции, по которому гражданам возвращаются их строения и земельная собственность, конфискованные при коммунистах.

В 2001 году, почти сразу после возвращения в Болгарию, он учреждает Национальное движение «Симеон Второй» (НДСВ), которое не получает под разным предлогам регистрации в суде. Поэтому, чтобы принять участие в парламентских выборах, Симеон создает коалицию с двумя миниатюрными, но имеющими судебную регистрацию партиями. Это еще больше повышает его поддержку болгарскими избирателями, и на выборах коалиция Царя получает половину мандатов в болгарском Народном Собрании. Хотя она имеет достаточно мандатов, чтобы составить правительство самостоятельно, Симеон включает в свое правительство представителей болгарских турок (ДПС) и социалистов (хотя официально они поддержку ему не декларировали). Таким образом, он подчеркивает, что представляет всех граждан Болгарии.

На следующих выборах НДСВ становится второй по числу набранных голосов партией (да, это уже партия), и в составленной тройной коалиции премьером становится лидер социалистов Сергей Станишев, а Царь получает церемониальный пост Председателя коалиционного совета.

Болгария становится членом НАТО 29 марта 2004 года и членом Европейского Союза 1 января 2007 года, когда во главе страны стоят президент-социалист Георгий Пырванов и премьер-министр Царь Симеон Кобург-Готский. Кстати, обратите внимание: ни одна политическая партия в Болгарии не выступала против вступления страны в эти экономическую и военную организации.

Накануне национального праздника 3 марта – Дня освобождения Болгарии от османской власти в результате русско-турецкой войны 1877-1878 гг. царь Симеон II заявил корреспонденту российского агентства ТАСС Игорю Ленкину:

«Мне посчастливилось жить в двух эпохах. Родился здесь, в Болгарии, жил в условиях монархии как престолонаследник и как царь. Потом расстался с Родиной на целых 50 лет. Прожил много, многому научился и в конце снова вернулся в Болгарию. Благодарю Бога, что он дал мне возможность увидеть жизнь моей страны в такой длинный период!»

Болгария являлась монархией даже во времена, когда была народной республикой, членом Совета экономической взаимопомощи и Варшавского договора – экономической и военной организации ныне почившего в бозе социалистического лагеря.

В любой момент это будет признано официально и эта городская легенда доберется до исторической правды. До недавнего времени единственная улика династических корней генерального секретаря Болгарской коммунистической партии Тодора Живкова была на его лице – это его знаменитый «кобургский» нос. Такой, как у Тодора Живкова, его сына Владимира и дочери Людмилы (члена Политбюро и министра культуры Болгарии), ее детей Евгении и Тодора. Такой, как у царя Фердинанда, его сына царя Бориса III, внука царя Симеона II и его сестры Марии-Луизы. Такой нос имеют все пятеро детей и 11 внуков царя Симеона II.

Совсем иной формы нос имеют брат Георги и сестра Цветана Тодора Живкова, его дяди и тети как с материнской, так и с отцовской линий.

Кобурги отличаются завидным здоровьем и долголетием: Симеону на днях исполняется 80 лет, но он бодрый, крепкий и готов занять болгарский трон, если на референдуме болгары захотят вернуться к монархической форме правления. Его сестре, княгине Марии-Луизе, уже идет 85-й год, царь Фердинанд дожил до 87-летнего возраста. Кстати, ровно столько прожил и Тодор Живков. Не дожили до глубокой старости только царь Борис и его брат Кирилл, но их смерти были насильственными.

Профессор Георгий Цеков, одна из легенд болгарской судебной медицины, по данному вопросу заявляет:

Текла ли «голубая» кровь в венах генерального секретаря Болгарской коммунистической партии Тодора Живкова? Многое слышал от хорошо информированных лиц, но подтверждения не имею. При жизни Тодор Живков кровь на анализ ДНК не сдавал, так что пока нельзя установить, насколько правдива городская легенда о том, что Тодор Живков являлся сыном царя Фердинанда и братом царя Бориса. Во всяком случае, от осведомленных людей знаю, что от абдикации с трона в 1918 году и до своей смерти в 1944 году из Германии, где он жил, царь Фердинанд в письмах интересовался о сыне, наставлял беречь «его мальчика». В начале сентября 1944 года легендарный шеф политической полиции Никола Гешев провел свое последнее заседание с 50 ближайшими сотрудниками и дал наставление – хорошо осмотреться и запомнить друг друга. Среди посвященных были русские, турки, евреи, македонцы, сербы, валахи (румыны). Именно им он сказал, что оставляет в стране человека, который будет ею управлять в следующие 50 лет, которому они должны помогать и защищать, пока не придет к власти Царь.

Никола Гешев имел доступ к документам Тайной канцелярии царя, личному архиву Фердинанда. По утверждению болгарских масонов, живущих в США, царь Симеон знаком с этими документами и часть из них передал на хранение в США.

Кстати, Тодор Живков с приходом к власти коммунистов в сентябре 1944 года стал шефом столичной полиции и хорошо «прошерстил» все ее архивы, тем паче что Гешев перед своим исчезновением также хорошо все профильтровал. Часть из этой пятидесятки перешла на сторону «народной» власти. В шестидесятых-семидесятых годах опозиционные Живкову партийные лидеры пытались докопаться до чего-то компрометирующего его, но так не смогли ничего накопать. Нашли подтверждение, что М. Спасов, один из секретных сотрудников Гешева, скорее всего генерал Мирчо Спасов, один из ближайших сотрудников Живкова, создателя политических концлагерей недалеко от города Ловеч и на дунайском острове Белене. На вопрос «был ли он секретным сотрудником Гешева?», Тодор Живков ответил шуткой, которая в свете вышесказанного может оказаться правдой: «Скорее, он был моим секретным агентом».

На этом расследование и закончилось. Вскоре часть из участников этого «разговора» потеряли свои посты, часть их таинственным образом закончила свой земной путь.

Кстати, еще одна общая черта двух братьев – и царь Борис IIIи Тодор Живков проявили себя как блестящие дипломаты и политики.

Борис III правил страной 25 лет, в том числе во время Второй мировой войны. Вынужденный выбирать между двумя военными лагерями, он сумел спасти страну от участия в кровопролитной войне между Гитлером и Сталиным.

Тодор Живков стоял во главе народной республики Болгарии 35 лет. Вынужденный советской оккупацией быть членом военной и политической организаций социалистического лагеря, он в тоже время избежал, в отличие от остальных членов Варшавского договора, размещения в стране советских войск. При этом он поддерживал промышленную и техническую кооперацию с развитыми странами Запада. Шутка ли – болгарская экономика занимала лидирующее 26-ое место в мире в общем экономическом и техническом развитии, в производстве на душу населения. В таких производствах как электроника, электромагнитная память, электронно-вычислительная техника и подъемно-транспортное оборудование социалистическая Болгария была в пятерке мировых лидеров…

Если городская легенда получит подтверждение, значит, генсек болгарской компартии Тодор Живков и болгарский царь Борис II являются кузенами британской королевы Елизаветы II и бельгийского короля Филиппа по древнему германскому роду Ветини, давшеему в последние восемь столетий правителей не только в Саксонии, но и по всей Европе.

Так или иначе, рано или поздно, но все тайное становится явным. Не далек тот день, когда мы получим ответ и на этот вопрос.