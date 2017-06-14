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В ближайшие пять лет будет открыт миллион индивидуальных инвестиционных счетов // АУДИО, ТЕКСТ

Новости из мира экономики и финансов

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Российский рынок начал очередную торговую неделю со снижения вслед за западными биржевыми площадками. Впрочем, падение мировых индексов – не единственная причина новой коррекции. Как на нас отразится рост ставок в США, сколько будет стоить доллар к концу недели и как страхование средств частных лиц на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) повлияет на популярность этого инструмента.

Об этом сегодня мы и поговорим.

Индекс ММВБ в понедельник снова начал сползать к ключевой поддержке в районе годовых минимумов на 1850 пунктов, а РТС спустился к полугодовым минимумам на 1020-1030.

Здесь сказался и дивидендный гэп в акациях Сбербанка и НЛМК, и снижение американских индексов в переделах 0,1-0,5%. Геополитика тоже внесла свою лепту – на днях перед конгрессом выступят генеральный прокурор и госсекретарь США. Можно ожидать новой порции антироссийских заголовков, что, естественно, может оказать дополнительное давление на наш рынок.

Цены на нефть пока неуверенно пытаются восстановиться с месячных минимумов, дрейфуя в зоне $48-49. Пока еще не ясно окончательно, как скажется на рынке черного золота громкий дипломатический скандал вокруг Катара, но вся эта ситуация в любом случае служит серьезным сдерживающим фактором для нефти.

Рост базовой ставки ФРС США прогнозируется с вероятностью уже выше 99%. С одной стороны, в контексте стоимости российского рубля решения ФРС имеют вторичное значение. С другой стороны, в перспективе рост базовой ставки в США может повысить стоимость доллара на американском фондовом рынке, что в свою очередь будет оказывать дополнительное давление на котировки нефти.

Кроме того, сокращение разрыва между ставками в России и в США будет закономерно снижать привлекательность операций carry trade, соответственно, поддержка этого фактора для рубля может тоже ослабнуть.

Если рынок нефти не принесет сюрпризов в виде взлета котировок черного золота выше $50, пара рубль-доллар к концу недели с высокой вероятностью выйдет в зону 58-60, а евро-рубль – к диапазону 65-67.

Правительство поддержало законопроект о страховании средств частных лиц на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), а Госдума между тем приняла уже во II чтении законопроект об увеличении порога первого взноса на ИИС с текущих 400 тысяч до одного миллиона рублей. На наш взгляд, оба шага весьма своевременны и полезны – на фоне падения ставок по вкладам и регулярного отзыва лицензий у банков спрос на инвестиционные решения неуклонно растет. На данный момент ИИС открыли более 220 тысяч человек, вложив через них в ценные бумаги более 20 млрд рублей. Более 30 тыс. человек из них – наши клиенты.

Повышение максимальной суммы взноса на ИИС до 1 млн способно привлечь более обеспеченную аудиторию, в свою очередь страхование счетов будет рассматриваться как весомый аргумент в пользу открытия ИИС со стороны наиболее консервативно настроенных людей, не имеющих опыта на фондовом рынке. Да и в целом, с увеличением максимальной планки по взносу и введением системы страхования инвестсчета станут еще более востребованными.

По нашим оценкам, в ближайшие 5 лет будет открыто примерно 1 млн ИИС, а активы в денежном выражении за этот период могут вырасти более чем на 300 млрд рублей. Таким образом, в ближайшие годы ИИС может стать одной из главных альтернатив вкладам для частных инвесторов.

Добавлю, что при решении об инвестировании не стоит недооценивать роль профессиональной поддержки. Да, возможностей на рынке становится больше, но и рисков по-прежнему немало. Профессиональный взгляд финансового советника на портфель и оперативные варианты его пересмотра могут существенно увеличить шансы инвестора на успех. К примеру, у нас, в БКС Премьер, такие консультации совершенно бесплатны.


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Сегодня в 12:07, просмотров: 46, комментариев: 0


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