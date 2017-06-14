​Спокойствие, только спокойствие // ИНФОГРАФИКА

Треть читателей siapress.ru, которые принимают участие в опросах на сайте, не испытывают ни к кому предубежденности.
Из тех, кто все-таки сургутян раздражает, лидирую лица нетрадиционной сексуальной ориентации, а также люди разных национальностей.
Треть читателей siapress.ru, которые принимают участие в опросах на сайте, не испытывают ни к кому предубежденности.
Из тех, кто все-таки сургутян раздражает, лидирую лица нетрадиционной сексуальной ориентации, а также люди разных национальностей.
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Электроэнергия для сургутских дач: заместитель генерального директора АО «ТЭК» Александр Титаренко // ONLINE 21 июня в 11:00