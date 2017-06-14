​Жители 27 и 28 микрорайонов Сургута зовут соседей совместно спасти погибающий сквер у ТЦ «Весна»

Одним из наиболее острых вопросов, поднимаемых жителями микрорайонов №27 и 28, это отсутствие на территории их проживания зон отдыха, парков, скверов. Между тем последний зеленый уголок в этом районе – сквер за домом по ул. Мелик-Карамова, 41, – пребывает в плачевном состоянии, фактически превратившись в мусорную яму, где собираются асоциальные элементы и который регулярно затапливается сточными водами недавно возведенных торговых центров. Неблагоприятная экологическая обстановка участка приводит к гибели деревьев, высаженных геологами несколько десятилетий назад.

Жители микрорайона обеспокоены сложившейся ситуацией и сами готовы участвовать в судьбе сквера. В частности,в сентябре 2016 года более 40 человек провели субботник, вывезли более 2 тонн мусора, произвели покос травы и установили скворечники. Также было собрано более 200 подписей за скорейшую реконструкцию сквера. В сохранении сквера как важного исторического места заинтересовано Общество охраны памятников и культуры в г. Сургуте.

17 июня в 11:00 жители 27-го микрорайона в инициативном порядке организуют акцию, призванную привлечь внимание к проблемам благоустройства в Восточном жилом районе. В ходе акции будет организован субботник, пройдут выступления творческих коллективов, чаепитие. Сквер должен стать местом притяжения для жителей района, включив в себя детские площадки, малые архитектурные формы и места отдыха. На мероприятие планируется пригласить представителей депутатского корпуса и Администрации города.

Сохраним один из старейших рукотворных уголков Сургута, напоминающий сургутянам об истории нашего города!