​Архаика vs прогресс

Прошедший накануне в Сургуте митинг против коррупции, вынесенный городской властью в район речпорта, собрал, по разным оценкам, от 130 до 170 человек – преимущественно студенческой молодежи. Несмотря на некоторую робкость и наивность (это присуще людям юного возраста, впервые выходящим на серьезное мероприятие), а также противоречивые оценки («детский сад», «ничего не понимающие люди с невнятными требованиями и предложениями» и т.д.) был довольно интересен.

В первую очередь – с точки зрения ответа на вопрос: почему вообще эти ребята, большинство из которых не окончили университет (а некоторые – даже школы), вышли на политическую акцию?

Пожалуй, в этом решении есть и ощущение причастности к чему-то большому, то есть к всероссийской акции, собравшей десятки тысяч человек по стране. Есть и элементы того, что называют «праздником непослушания» – мол, «вы нам запрещаете, а мы все равно выйдем на улицу». Но главная причина, как мне кажется, кроется в более глубоких слоях нашей общественной психологии.

Для того, чтобы в этом разобраться, нужно вспомнить принцип, на котором строится так называемый «посткрымский консенсус» между властью и обществом. Если до него система работала по схеме «нефтяная рента в обмен на неучастие в политике», то с 2014 года парадигма стала другой: «безопасность в обмен на терпение лишений». Федеральная власть в лице президента обязуется спасать народ от атак внешних агрессоров, а люди затягивают пояса и продлевают свой кредит доверия руководству страны на неопределенный срок.

Почему для огромного количества людей (этих легендарных 86 процентов) эта постановка вопроса выглядит логичной и приемлемой? Потому что среди хоть сколько-нибудь интересующихся политикой россиян чуть ли не большинство помнит СССР, его развал и «лихие 90-е», а меньшая часть помнит только «лихие 90-е». То есть исторические периоды, когда мы сначала боролись Западом, потом боролись за собственное выживание внутри раздираемой кризисами страны, а потом вышли в эпоху нефтяного благоденствия и стабильности 2000-х.

А если добавить к этому активно насаждаемую ностальгию обо всем советском (некоторые особо продвинутые умудряются довести себя до ностальгии по Сталину, при котором они не жили), то выстраивается очень четкая, правда, мифологическая картинка. Вот был СССР, мы делили мир с США, жили более-менее спокойно, террористов не было, геев не было, вооруженных конфликтов почти не было, а где и были – разруливались «старшими», то есть Союзом и Америкой. Крым был наш, мы были великими. Собственно, Владимир Путин и вся его управленческая система, по сути, живет именно в поисках этого благостного для себя психологического состояния, характерного для их воспитания и их молодости.

(К слову, не только они. По мифологизированной истории ностальгирует весь мир: вот у Трампа «Make America great again» — мол, когда-то Америка была великой, а вот сейчас уже как-то не очень. Тот же Brexit – основывается на мифе о том, как самостоятельная и самодостаточная Британия тоже была «great», хотя на самом деле закрытой от торговли с миром и Европой она никогда не была).

А мир меняется. Меняется очень стремительно – технологически, демографически, политически. И большая часть россиян (это доказано социологами) видят происходящее и замыкаются, боятся этих перемен – хотя бы потому, что в славном прошлом мы были великие и крутые, деды наши вошли в Берлин, а в этом вашем будущем непонятно, где и в какой роли мы окажемся. В прошлом нам комфортнее.

На это все смотрят дети 2000-х. Те, кто сделал свои первые шаги при президентстве Владимира Путина. И вырос при нем же. Не видел ни мифических или реальных угроз НАТО, ни мифических или реальных лихих 90-х, а видел только эпоху высоких цен на нефть, когда все было хорошо, и Крым, после которого все становится только хуже. Вот кого-то посадили за репост, кому-то впаяли условный срок за ловлю покемонов в храме, вот Илон Маск уже десятый раз запускает в космос и возвращает на землю свой Falcon, в то время как мы освящаем падающие впоследствии ракеты кадилом. Те, кто пытаются зарабатывать свою первую копеечку, понимают, что ничего, по сути, на нее купить не могут, и с каждым годом могут купить все меньше, а зарабатывать все труднее. И параллельно наблюдают за тем, как сыновья депутатов и чиновников гоняют на своих Infinity и назначаются топ-менеджерами в Газпром.

Молодежь не понимает парадигмы «безопасность в обмен на терпение лишений». Какая безопасность? От кого? Американцев? То есть вы строите и содержите имения и яхты на десятки миллиардов долларов, чтобы нас от США спасти, получается? И сайты вы закрываете, и провайдеров всякими «пакетами» прессуете, и VPN запрещаете, и рубль роняете до состояния, что вчерашний телефон в два раза дороже становится – это для того, чтобы нас Запад не захватил? Точно?

Нынешние участники митингов — это совершенно другие люди. Они, будучи молодыми, не хотят смотреть назад, как более старшее поколение россиян. Они хотят смотреть вперед, в будущее. И на улицу они выходят потому, что будущего не видят.

Мы перешли от так называемой борьбы «либералов» и «патриотов» в новый, более глубокий и базовый тип противостояния: между архаикой и прогрессом. Между теми, кто пытается зарыться с головой в прошлое и запретить все остальное, и теми, кто стремится в будущее.

В чем самая большая проблема: понимания между этими двумя категориями нет, и не предвидится. Как власть отреагировала на митинги? Где ситуация поспокойнее – отправила протестующих на выселки, чтобы не смущали народ. Где посложнее – пустила в ход дубинки, административные аресты, уголовные дела, воспитательную работу в вузах и школах с упоминанием «западнопоклонничества» и угрозами отчисления.

Люди с архаичной ментальностью используют архаичные методы для того, чтобы решить абсолютно новые и неизвестные (оттого пугающие) проблемы. Поэтому проблемы эти будут только нарастать.