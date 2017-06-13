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«Рассчитывали на большее, но и этим цифрам рады...»

Организаторы антикоррупционного митинга в Сургуте прокомментировали результаты

Антикоррупционный митинг в Сургуте собрал 128 участников, передает корреспондент siapress.ru с места событий. Напомним, мероприятие прошло в сургутском сквере речников.

По словам помощника организатора Андрея Барышникова, количество посетивших митинг небольшое, однако и этому показателю рады. «Задержаний нет, народ был заряжен позитивом и настроен на мирный митинг, — сказал он. — Мы рассчитывали на большее количество участников, однако и этим цифрам рады».

Причинами такой посещаемости организаторы назвали два фактора: удаленность согласованного места проведения (напомним, это район речпорта) и взлом группы «ВКонтакте» до начала мероприятия, из-за чего не все население оказалось проинформировано о митинге. С другой стороны, говорят они, погода оказалась хорошей, что, безусловно, порадовало.

Напомним, что митинги проходят по всей стране — они посвящены протесту против коррупции на всех уровнях власти.


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Сегодня в 11:21, просмотров: 1054, комментариев: 11


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Комментарии:
Швондер
не нравится
12 июня в 16:59
Привет от 1 из 128;)
Кажись больше было не
Элизабет Беннет
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12 июня в 17:23
Так и есть,это именно на месте митинга. Ещё вокруг человек 30-40 ходило.
Рустем Алакаев
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12 июня в 18:04
Было около двухсот почитателей Навального. Ни конкретных фактов коррупции, ни каких предложений по улучшению. Чем они лучше Димы? Ничем. Дилетанты. )))
Рустем Алакаев
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12 июня в 18:05
Редакция СИА-пресс там были чуть ли не всем составом. Из того же теста ребята)). Хлопали наволятам.
Альберт Леонов
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12 июня в 19:53
Да, много было из редакции на мероприятии. Говорили "обо всем и не о чем" одновременно!
Зрители скучали, говорили "борцы с коррупцией" которым до совершеннолетия далеко... Про налоги говорили, только замолчали одно, на налоги которые платят сургутяне - содержится не "государство", а город. Дворы (асфальт) делать должны сами собственники , за свои деньги. Это демократическое завоевание, каждый содержит сам свою собственность, в том числе и коллективную.
Хотя было одно здравое зерно в речах, это разобраться с тарифом на отопление и горячую воду, святая-святых ЖКХ. Туда не пустят.. они прячут, значит есть что прятать...
Редакция СИА-ПРЕСС Рустем Алакаев
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12 июня в 20:05
Вы так говорите, будто это что-то плохое.
Рустем Алакаев
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12 июня в 22:53
Говорите или пишите? ))) Для вас, конечно плохо. А поддерживать популисткие мероприятия - глупость неимоверная. Это черевато для вас, редакция.)) Вас финансирует администрация города, вы анагажированное СМИ. Это ни для кого не секрет.
Ни одного нормального расследования, антикоррупционного в том числе. Чуть что, крылошки спрятали, хвостик поджали.
Во всем двуличие. Ничтожность.
Редакция СИА-ПРЕСС Рустем Алакаев
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12 июня в 23:00
Вы нас, как обычно, спутали с какой-то другой редакцией в плане ангажированности и финансирования администрацией города. Пора бы уже все СМИ запомнить, тем более что в Сургуте их не так много. Прогуляйтесь по другим сайтам и псмотрите, кто осветил митинг, а кто его не увидел. Потом возвращайтесь к нам. Можете даже не сообщать нам о результатах, мы и так знаем.

Расследования — смотрите в НГ и на siapress.ru. В том, что вы их предпочитаете не видеть, не значит, что их нет.
Алексей Кунгуров
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Сегодня в 09:53
Это просто было собрание клоунов.
444 Рустем Алакаев
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Сегодня в 11:38
Завидуете Навальному черной завистью? Правильно делаете. У кого еще получилось организовать массовую акцию против коррупции в правительстве Путина в сотнях городов России, на которых только в столицах арестовано было более 1500 человек. А участвовало... Вот и получается, что Навальный единственный федеральный политик в России. Рядом просто никто не стоит. Тем более сталинисты, которые открыто поддерживают коррупционную путинскую власть, как Леонов, старательно переводящий стрелки с "его величества - поднимателя с колен" и его многолетней политики на местных таких же как он верных путинцев.
Вы уж простите, но это кем же надо быть, чтобы делать вид, будто не знаешь, чем вышедшие на улицы российских городов лучше путинского премьера Медведева, получившего под видом благотворительности от путинских же олигархов состояние на многие десятки миллиардов...
Алексей Евграфов
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Сегодня в 12:36
А смысл такого митинга? Что они достигли? Точно также депутат по ТВ скажет, что он против коррупции, и что дальше? Ничего не изменилось. Реальные действия какие?

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Мнения

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