Дорогие сургутяне, от всей души поздравляю вас с Днем России и с Днем города!

Нашему родному Сургуту исполняется 423 года. Символично, что День рождения города мы отмечаем 12 июня вместе с государственным праздником. История Сургута неотделима от истории нашей страны, и мы часть великой российской семьи.

Сургутяне, общими усилиями много сделали для того, чтобы город динамично развивался, процветал и уверенно смотрел в будущее. Сколько человеческих сил, знаний, труда положено нашими предшественниками, геологами, нефтяниками и газовиками, энергетиками, строителями и транспортниками, учителями, врачами, работниками культуры, чтобы среди сибирских болот вырос город и доброе имя его зазвучало по всей стране.

Для меня Сургут, как и для многих его жителей, был и остается родным, дорогим и близким, здесь родились и выросли мои дети, здесь могилы моих родителей, здесь состоялась моя судьба.

Невозможно перечислить, всех, кто своим трудом развивали, строили, созидали Сургут. В Книге Почета города их имена и наша благодарность за любовь к городу.

Мы хотим видеть родной Сургут современным, красивым и уютным. Городом для жизни, для людей, где каждому есть дело по душе, где ветераны окружены заботой и вниманием, где у молодежи есть все возможности реализовать себя в учебе и работе, где жизнь наполнена теплом, благополучием и надеждой на лучшее. У власти города, у депутатов и Администрации большие задачи, но, главное, сохранить лучшие традиции и не останавливаться в развитии.

Будем любить и беречь Сургут!

С праздником, дорогие друзья, с Днем города!