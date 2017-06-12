Уважаемые жители Уральского федерального округа! Поздравляю вас с государственным праздником - Днем России!

За прошедшие со дня подписания Декларации о государственном суверенитете годы Россия изменилась. Страна живет не просто в новом веке и новом тысячелетии. Она живет, образно говоря, в новом измерении.

Наша страна твердо и последовательно идет по пути демократического развития и становления гражданских институтов, строительства государства, которое защищает права и интересы каждого гражданина и всего общества.

Уральскому федеральному округу в современном процессе укрепления российской государственности, социально-экономического и общественно-политического развития России принадлежит важнейшая роль.

В настоящее время, когда перед нами стоят стратегические задачи, которые по своей значимости и масштабу превосходят все, что было ранее, нам необходимо объединить усилия властных структур и гражданских институтов в созидательной работе.

Мы уже многое смогли решить вместе благодаря вашей активности и деятельному участию. И в дальнейшем потребуется наша совместная серьезная работа - целенаправленная и ответственная, которая позволит обеспечить реализацию всех поставленных задач, добиться повышения качества жизни людей, их благосостояния.

Россия – государство с колоссальным потенциалом. Наша цель – использовать этот потенциал на благо людей, во имя благополучия и процветания Отечества, укрепления международного авторитета страны.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, уверенности в своих силах и новых успехов, и достижений во всех делах и начинаниях!