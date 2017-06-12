​«Только от нас зависит настоящее и будущее как Сургутского района, так и всей страны…»

Поздравляю вас с Днем России!

12 июня – особый праздник в календаре памятных дат нашего Отечества. Он связывает настоящее, прошлое и будущее нашей страны. Державы с великой историей, богатыми традициями; объединяющей людей разных национальностей и вероисповеданий.

Мы все хотим видеть Россию сильным государством. Но только сообща можно добиться значительных результатов. Мы замечаем, как ежедневно меняется район – в этом и ваша заслуга, дорогие земляки.

Только от нас – от нашего умения работать, нашей инициативности, ответственности зависит настоящее и будущее как Сургутского района, так и всей страны.

Желаю вам и вашим семьям здоровья, мира и благополучия. Пусть каждый день находится повод для гордости за свою страну и свою малую Родину – Сургутский район.