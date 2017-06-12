​«День города не случайно совпадает с Днем России…»

Дорогие сургутяне!

Поздравляю с Днем России и 423-й годовщиной основания Сургута всех, кто гордится славной историей и достижениями своей страны и своего города, кто вложил частицу собственной души в становление и развитие Сургута!

Не случайно День города совпадает с Днем России. После открытия нефтяных и газовых месторождений Сургут пережил второе рождение и стал центром сразу шести Всесоюзных ударных комсомольских строек. Наш город строили тысячи людей со всех союзных республик. Молодые, смелые и амбициозные, которые за необыкновенно короткий срок превратили рабочий поселок в современный, комфортный и гостеприимный город, с мощнейшим топливно-энергетическим комплексом, хорошо развитой социально-экономической инфраструктурой, неповторимыми трудовыми и культурными традициями. Город, который из года в год уверенными шагами двигается вперед, растет и преображается, укрепляя статус крупного индустриального, научно-образовательного, медицинского, спортивного центра региона и страны, в целом.

Уверен, что Сургут всегда будет в числе лучших городов России, потому что в нем живут талантливые, инициативные, трудолюбивые и сильные духом люди!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла, радости и благополучия! Пусть взаимная поддержка и уважение друг к другу будут основой укрепления нашего городского сообщества, и мы осуществим все, что задумали!

С Днём России вас! С Днем города Сургута!