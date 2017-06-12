Уважаемые жители Сургутского района!

Сегодня мы отмечаем один из главных государственных праздников – День России. Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. Этот документ, одобренный подавляющим большинством на первом съезде народных депутатов РСФСР, положил начало конституционной реформе и провозглашению государственного суверенитета республики.

Путь политических реформ и рыночных преобразований, на который ступила молодая Россия в 1990-м году, не был лёгким. Но общими усилиями россияне с честью преодолели его. Спустя 27 лет Российская Федерация не только сохраняет несомненное лидерство на постсоветском пространстве, но и вновь вошла в число ведущих мировых держав. Наши соотечественники, живущие сегодня во многих странах мира, с гордостью называют себя гражданами великой России и всегда могут рассчитывать на поддержку и защиту своих прав.

Надо понимать, что и сегодня судьба страны зависит от каждого из нас. От нашего патриотизма, сплочённости, целеустремлённости и созидательного труда. Уверен, что жители Сургутского района также внесут свой весомый вклад в развитие и процветание Отечества.

Дорогие земляки! Желаю вам здоровья, мира и согласия, уверенности в завтрашнем дне и новых свершений во имя малой Родины и великой России!