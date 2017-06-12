Дорогие друзья!

От имени коллектива Сургутской ГРЭС-2 поздравляю вас с Днем России и Днем нашего любимого города!

Нам с вами есть чем гордиться. Мы живем в развивающемся замечательном городе, в великой и прекрасной стране!

Каждый из нас, трудясь на своем предприятии, делает наш край еще краше, богаче и сильнее. Хочу пожелать нам всем не быть равнодушными, не останавливаться на достигнутом, помнить о том, что наш город, наша страна – это место жизни для наших детей и внуков, подрастающего поколения. И я надеюсь, что мы будем для них хорошим примером.

В этот праздничный день желаю вам, дорогие горожане, крепкого здоровья и благополучия, оптимизма и успехов в делах на благо родного предприятия, города и нашей любимой Родины!