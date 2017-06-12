Дорогие сургутяне!

Сердечно поздравляю вас с Днем России и с Днем города Сургута!

Россия… Для всех нас в этом слове заложен особый смысл. Это наша история, из которой мы черпаем мудрость, это славные имена людей, которыми мы гордимся. Это память многих поколений, что хранится в наших сердцах. Это тепло родного города и улыбки близких нам людей.

День города Сургута – это более чем полувековая история, когда с наступлением нефтяной эпохи произошло второе его рождение, пошел новый отсчет времени. Все эти годы город динамично строился и продолжает стремительно развиваться.

Вместе со своим городом мы растем, достигаем результатов и движемся вперед. И наша компания приложит все усилия, чтобы наш Сургут был еще уютнее, ярче и светлее.

Пусть эти замечательные праздники станут для всех добрым временем общения с друзьями, принесут радость за наш Сургут, за Россию, за настоящее и будущее нашей любимой Родины.