Дорогие сургутяне!
Сердечно поздравляю вас с Днем России и с Днем города Сургута!
Россия… Для всех нас в этом слове заложен особый смысл. Это наша история, из которой мы черпаем мудрость, это славные имена людей, которыми мы гордимся. Это память многих поколений, что хранится в наших сердцах. Это тепло родного города и улыбки близких нам людей.
День города Сургута – это более чем полувековая история, когда с наступлением нефтяной эпохи произошло второе его рождение, пошел новый отсчет времени. Все эти годы город динамично строился и продолжает стремительно развиваться.
Вместе со своим городом мы растем, достигаем результатов и движемся вперед. И наша компания приложит все усилия, чтобы наш Сургут был еще уютнее, ярче и светлее.
Пусть эти замечательные праздники станут для всех добрым временем общения с друзьями, принесут радость за наш Сургут, за Россию, за настоящее и будущее нашей любимой Родины.
Город без наркотиков. О работе фонда — его руководители Андрей Кабанов и Тимофей Жуков // ONLINE 13 июня в 11:00