​«Желаю сургутянам радости от каждого нового дня!»

Дорогие сургутяне!

Сердечно поздравляю Вас с Днем России и Днем города!

Сургут – стремительно развивающийся город, в котором живут неравнодушные люди, которые не только работают во благо родного города, но и отдают ему частичку своего сердца, тепло своей души!

Празднование Дня города давно стало для всех сургутян доброй традицией. Это повод вспомнить славную историю любимого города, неотделимую от многовековой истории всей Югры, испытать гордость за его достижения, с надеждой посмотреть в будущее.

В этот праздничный день желаю городу Сургуту дальнейшего развития и процветания, а жителям – крепкого здоровья, личного счастья и семейного благополучия, успехов во всех начинаниях и радости от каждого нового дня!