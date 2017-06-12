​«Сургут – город с неповторимыми культурными и трудовыми традициями…»

Уважаемые жители города Сургута, дорогие друзья!

От компании «Сургутские городские электрические сети» и себя лично поздравляю вас с замечательными праздниками – Днём России и Днём города!

Сургут – современный, крупнейший город округа с развитой социально-экономической инфраструктурой, с неповторимыми культурными и трудовыми традициями, которые заложили старшее поколение сургутян. С каждым годом наш город растет и процветает, продолжает движение вперед, и в этом заслуга каждого жителя, своим трудом и талантом вы прославляете не только родной город, регион, но и всю страну.

От всей души желаю всем жителям Сургута крепкого здоровья, личного счастья, семейного благополучия и достатка, славных дел и новых трудовых свершений на благо нашего общего дома.