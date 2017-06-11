​Сургутская неделя. Понедельник – День России

Лето в Сургуте, которое примерно умещается в промежуток между Днем города (он же День России) и вторым Днем города (он же День работников нефтяной и газовой промышленности) – пора затишья. Граждане разлетаются по отпускам, разъезжаются по дачам, новостной фон падает почти до нуля. Неудивительно, что в преддверии первого Дня города (который День России) все новости, так или иначе, об этом самом.

Глава Сургута Вадим Шувалов предпринял предпраздничную попытку навести лоск на городские улицы. Он разместил в соцсетях две фотки с типовым городским мусором и комментарием: «Считаю, что это форменное безобразие уродует одну из центральных улиц города – Университетскую. Дал распоряжение навести порядок сегодня же!» И далее – «Если увидели подобные безобразия, фотографируйте и присылайте… Сделаем Сургут чище вместе!» Горожане не заставили себя ждать, сообщив мэру, что, в принципе, вся Университетская такая, как на снимках. И еще фоток подбросили.

Так что теперь наконец понятен алгоритм борьбы с городским мусором: его уничтожают фотоснимки, отправленные мэру. Долой метлу и лопату, да здравствует смартфон! Мэр, в общем, разберется. Намусорили где-то, разбили бутылку с пивом, лень убирать после пикника в парке – с кем не бывает. Не теряемся, пишем мэру – он уберет. Гротеск, понятное дело, но на всех Шувалова не хватит.

Праздник, тем не менее, надвигается. Уже в субботу прошел юбилейный, двадцатый фестиваль национальных культур «Соцветие». Всегда говорил, и продолжу говорить, что он – наше городское достояние, одна из самых лучших вещей, которые происходили с этим городом. Раньше его проводили в «Старом Сургуте», что было логично, затем фестиваль перерос и выплеснулся на площадь перед СурГУ. «Соцветие» – это интересно, самобытно, вкусно, красочно, здорово. Редкий случай, когда дежурные слова про дружбу народов перестают быть дежурными. На месте городских властей я бы изучил вопрос и попытался продвинуть «Соцветие» в качестве локальной инициативы на региональный и федеральный уровни – уверен, что спрос на подобный формат празднования, тем более в День России, огромен. Если подойти без формализма, может выйти всероссийская плюшка не хуже «Бессмертного полка».

А 12 июня законный выходной некоторые граждане хотят провести в борьбе с коррупцией. Власти не против. Они элегантно послали инициаторов митинга под условным названием «Навальный против Димона» в речпорт – другие площадки оказались заняты на День города. Инициаторы согласились, в отличие от «Коммунистов России», которых также попытались отправить по тому же адресу. Восстановители СССР гордо отвергли городские задворки, а зря: было бы любопытно посмотреть на митингующих рядом «андимедведевцев» и «антигорбачевцев». Возможно, мэрия в глубине души пыталась сотворить некий хэппининг, ведь веселья в День города на речпорту не так уж много. Но не судьба – наваляют только коррупции.

Ну и, наконец, о главном – что будет, собственно, на День города такого, душеспасительного? Как выясняется, ничего особо нового не задумано. Все тот же спортивный праздник на стадионе, все та же концертная программа в парке культуры и отдыха на Набережном, все та же туса на «хвостике» Ленина и примкнувшей площади у СурГУ. Основные развлечения – самодеятельность и шашлык. И даже звезд не будет. Я, кстати, никогда, ни разу не дожидался их выступления, ибо не люблю толпы, но сам по себе факт, что на Дне города выступит какая-нибудь Полина Гагарина, не говоря уже про «Чайф» или «Би-2», придавал всему действу некий особый статус уже с самого утра. А без звезд, согласитесь, скучно.

С другой стороны, просматривается экономия бюджета, что похвально. И, правда, в Сургуте хватает своих талантов, которые могут зажечь и выжечь напалмом, если потребуется. Давайте попробуем приготовленный праздник на вкус – а вдруг понравится?