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​Цена надежды плюс доставка

Недавно я спросила одну свою подругу, почему она так часто заказывает различные товары и одежду у иностранных продавцов, если в большинстве случаев покупка «вслепую» ей не подходит. Сургут уже далеко не тайга и бездорожье, есть куча торговых центров со всякими скидками… Но сколько я ни пыталась ее переубедить в трате денег и времени в надежде на желаемое совпадет с действительным, она отвечала: «А вдруг?»

И потом я поняла, что, наверное, это ожидание заморской диковинки из тридесятого царства у нас в крови! А вдруг оттуда в голубом вертолете прилетит что-то такое, чего у нас нет? К примеру, моя свекровь до сих пор возвращается домой из Незалежной с полными сумками «чего-нибудь». Благо, нужда тащить «на Север» ковры и кухонные гарнитуры отпала, а вот желание порадовать близких чем-то «тамошним» осталась. И сколько времени и сил тратиться на то, чтобы найти то, чего у нас нет, сколько переплачивается за перевес багажа!

Однажды мой муж привез из командировки в Швейцарию годовалому сыну «тамошнюю» пустышку. Ведь хочется что-то полезное, не магнит же! Обычная такая себе силиконовая, которую, конечно, можно найти и у нас. Впрочем, у швейцарской соски вышла интересная судьба: через полгода ребенок выплюнул ее на пляже Таиланда, и ее унесло далеко-далеко за море… Примерно так же, как «путешествуют» наши заказы «из интернета»…

Это даже как-то завораживает: отслеживать онлайн, как свитер, связанный в Китае, летит, минуя материки и океаны, прямо к тебе в руки, после предъявления паспорта на почте... Пожалуй, любопытнее только полет той мухи, которая случайно залетает в салон самолета где-нибудь в Анталии, а потом весь салон думает, куда же она, глупая, в сургутские снега?

И кто-то задумается: «А зачем я летал в такую даль?» Ведь мы не только верим, что заморский «кот в мешке» придет не нам, но и сами стремимся удрать куда-то в тридесятое царство с мыслью, что там нас ждут. А ладно ль за морем иль худо?

Думаю, можно не искать цифры официальной статистики, предположив, что «по мнению среднестатистического россиянина – ладно». И ведь мы не только покупаем там тряпки, технику, ездим туда на пляж, на концерт… Мы едем туда рожать, лечиться и даже умирать…

Ладно еще можно понять северян – хочется тупо погреться раз в год, ну а остальные? Ведь обустраивать место вокруг себя – это такой же инстинкт, как «погреться на солнышке», «запасти нору», «открыть новые горизонты». Горизонты, они ж повсюду! По сути, нам много и не надо, порой, и лучше, когда все рядом, под рукой.

Вот мы с подругой обе в декрете, но никак не можем встретиться. Все потому что у нее перед домом парк, и у меня. Нам обеим лень тащиться в другой конец города, когда можно сэкономить время и силы. Так почему же мы куда-то летим, как та глупая муха из салона самолета?

Конечно, все решает мотив. Есть мотив – и мы прем за тридевять земель, мимо острова Буяна… Нет мотива – сидим дома на диване. Такой супермотив, пожалуй, у родителей тяжелобольных детей. А вдруг за морем-океаном помогут? Они везут их куда-то в Израиль, Китай, Англию в надежде на спасение тамошними руками, лекарствами... И я их понимаю – цена надежды велика во всех смыслах. Но я решительно не понимаю, почему не у нас? Почему нет надежды на чудесников из Новосибирска или Смоленска? Мы всем миром собираем больным деньги – от самых высоких чинов нашего государства до сердобольной пенсионерки… Но почему мы не то самое тридесятое царство-государство? Или это все бабкины сказки?

Помню, как-то знакомая рассказывала, что ее мать работала сиделкой у одной итальянки, и та все заказывала ей привезти из России косметику, особенно уральского завода «Калина». Мы веселились, что иностранка давала ей на эту совсем дешевую косметику кучу денег, и все были довольны. Так может и над нами где-то так же смеются?..


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Сегодня в 17:02, просмотров: 220, комментариев: 1


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Комментарии:
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 18:04
Ни о чём...

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