​Ни Навальный, ни Усманов // ИНФОГРАФИКА

Выход миллиардера Алишера Усманова в блогосферу благодаря его спору с оппозиционером Алексеем Навальным не остался незамеченным аудиторией — однако, судя по всему, не сильно ее тронул: мы поинтересовались у читателей siapress.ru, кого они поддерживают в этом разговоре, и оказалось, что почти половина осталась равнодушна и к политику, и к олигарху.