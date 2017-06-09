Выход миллиардера Алишера Усманова в блогосферу благодаря его спору с оппозиционером Алексеем Навальным не остался незамеченным аудиторией — однако, судя по всему, не сильно ее тронул: мы поинтересовались у читателей siapress.ru, кого они поддерживают в этом разговоре, и оказалось, что почти половина осталась равнодушна и к политику, и к олигарху.
Ни Навальный, ни Усманов // ИНФОГРАФИКА
Читатели siapress.ru устали от обеих сторон знаменитого «блогосферного» скандала
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