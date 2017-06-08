​«Слушай, а есть такое слово — реновация?!» // ИНФОГРАФИКА

Москвичи горько шутят в фейсбуке:

«Это не анекдот. Я клянусь.

Человек только что в очереди, листая какой-то журнал, спросил у своей спутницы:

— Слушай, а есть такое слово — реновация?!

Я прямо чуть не заплакал от обиды и зависти».

Действительно, есть в стране люди, которые до сих пор считают новости о реновации хрущевок в столице неактуальной темой. Так, в Сургуте, который за последние годы серьезно поднялся к небу за счет 17-этажек одной известной фирмы, многие горожане с удивлением читают о проблемах москвичей, которые ратуют за отмену сноса своих родных пятиэтажек: большинство читателей нашего сайта отвечают на вопрос «Отслеживаете ли вы новости на эту тему?» отрицательно.