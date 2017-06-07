​Временная архитектура // ИНФОГРАФИКА

Главой департамента архитектуры и градостроительства стал Алексей Усов — после того, как оставил пост замглавы администрации. Тогда он рассказал siapress.ru, что должность была временной. После назначения господина Усова руководителем департамента (он сменил Алексея Фокеева, покинувшего администрацию) мы поинтересовались у аудитории siapress.ru, как она относится к этому кадровому решению градоначальника Вадима Шувалова.

Оказалось, что то ли по инерции, то ли по каким-то иным причинам читатели портала считают и это назначение временным, вследствие чего не стали определяться с тем, как они к нему относятся.