16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,6152   EUR  63,8110  

​Покупка золота — перспективная идея // АУДИО, ТЕКСТ

Новости из мира экономики и финансов

Читать Слушать (4:8) Скачать (9.47 МБ)
Фото: expert.ru
Фото: expert.ru

Российский рынок наконец прервал почти месячное снижение и вернулся к росту. Впрочем, основные причины этого роста вновь связаны с внешними факторами. К чему привел внезапный дипломатический скандал на Ближнем Востоке, каким будет лето для российских акций, когда лучше покупать валюту для путешествий и правда ли, что золото вновь становится интересным вложением.

Об этом сегодня мы и поговорим.

На минувшей неделе индекс ММВБ, наконец, преодолел коррекционное снижение, в пятницу развернулся вверх от отметки 1850 и уже почти достиг уровня 1900. Рынок получил неожиданную поддержку извне – цены на нефть рванули вверх из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия и ряд других стран разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма.На наш взгляд, как часто бывает в таких случаях, этот фактор окажет лишь временное влияние на стоимость «черного золота».

Как правило, летнее время рынки проходят достаточно спокойно, на низких оборотах. Но бывают периоды, когда летом во всех смыслах жарко. К примеру, кризис 2008 года начинался весной, и основное падение пришлось на лето, осенью была уже кульминация.

Этим летом основные опасения инвесторов связаны с США, политические страсти накалены до предела, ставки на возможный импичмент президента растут, это уже не «черный лебедь» в классическом понимании, об этом сценарии всерьез говорят и даже страхуются от него. Я считаю политический риск в США основным на летний период, другие направления более менее спокойны, рынок нефти остается в диапазоне, европейские площадки свои главные страхи пережили, азиатские площадки будут ориентироваться на внешний мир. Для России основные ориентиры внешние – цены на нефть и политическая обстановка в США.

На мой взгляд, для рубля очень многое этим летом будет зависеть как от нефтяных цен, так и от действий регуляторов. Буквально через неделю, 14 июня, состоится заседание Федеральной резервной системы США, где с 85%-ной вероятностью ключевая ставка будет повышена до 1,25%. Это послужит фактором усиления доллара на мировом рынке.

В то же время рыночное сообщество ожидает в ближайшее время снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 25-50 б.п. до 9%-8,75% соответственно. Это ведет к общему снижению кредитных ставок по экономики в целом, но опять же немного ослабляет рубль.

Таким образом, если с нефтью все будет так же, если она продолжит ходить около $50, то монетарные факторы могут уже в июне привести пару рубль-доллар к отметкам на уровне 58-60, а евро – к 65-67. То есть тянуть с покупкой валюты для поездок я бы на месте путешественников не стал.

Сейчас инвестиционно привлекательным активом снова становится золото — как обычно в период страхов. Об этом, в частности, свидетельствуют данные американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами, по ее данным, длинных позиций по золоту на конец мая открыто в три раза больше, чем коротких.

На вторую половину года покупка золота видится перспективной идеей. С начала года золото выросло почти на 10%, но это был лишь отскок после долгого падения. Драйверов для роста золота предостаточно. В США набирает обороты политический кризис. Северокорейская проблема продолжает беспокоить инвесторов, и при каждом новом обострении инвесторы будут искать активы, которые могут их защитить. Также есть ожидания роста инфляции, а исторически золото растет, если растет инфляция.

В то же время важно понимать, что золото – это долгосрочные инвестиции. Если вкладывать деньги в этот актив, нужно ориентироваться на горизонт инвестирования не менее 3-5 лет. Случаи более скорого роста доходов по этим инвестициям возможны, но не гарантированы.

Чтобы определить, какую часть сбережений лучше перевести в благородный металл, необходимо составить со специалистом Персональный финансовый план (ПФП), где активы и инструменты распределяются в зависимости от сумм, сроков, целей инвестиций, риск-профиля инвестора и так далее. Для клиентов БКС Премьер такой план разрабатывается бесплатно.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:32, просмотров: 128, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Roks
не нравится
Сегодня в 12:27
это примерно, инвестировать в газопровод СС ( Сила Сибири) прибыль ноль, металлолома целая куча

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Покупка золота — перспективная идея // АУДИО, ТЕКСТ

​Покупка золота — перспективная идея // АУДИО, ТЕКСТ
К чему привел внезапный дипломатический скандал на Ближнем Востоке, каким будет лето для российских акций, когда лучше покупать валюту для путешествий?
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер Сегодня в 11:32
127 1
​Эпоха, не уходи! // ИНФОГРАФИКА

​Эпоха, не уходи! // ИНФОГРАФИКА
Большинство читателей siapress.ru хотят видеть «поросячьи» заборчики
Андрей Луговой Сегодня в 10:16
201 1
​Жильцы одного из домов в Сургуте воюют… с тараканами // ВИДЕО

​Жильцы одного из домов в Сургуте воюют… с тараканами // ВИДЕО
Люди страдают, чиновники бездействуют
Лилия Сулейманова 05 июня в 11:01
1030 2
​Статья дня. «Тьфу на вас!» Психолингвистическая весна 2017 года

​Статья дня. «Тьфу на вас!» Психолингвистическая весна 2017 года
Коронное «тьфу на тебя» означает взаправду: я всерьез обеспокоен твоими наездами, Алексей. На самом деле обеспокоен. Раньше не был, потому и никак не реагировал, а теперь вот…
Станислав Белковский 05 июня в 10:18
528 4
​Сургутская неделя. Маябрь закончился, лето еще будет!

​Сургутская неделя. Маябрь закончился, лето еще будет!
Обзор событий в городе
Олег Владимиров 03 июня в 12:07
1352 0
Тарас Самборский

​При чем здесь Пелевин? // ВИДЕОБЛОГ
В истории с отменой льгот для многодетных замглавы города стал крайним
Тарас Самборский 02 июня в 13:12
1293 2
Олег Владимиров

​Новые сургутяне
Люди просто замыкаются в круговороте «дом-работа». А когда и дом съемный, и работа – временная, то тут не до выработки культурного кода.
Олег Владимиров 02 июня в 12:05
1568 6
Лилия Сулейманова

​Зачем заморачиваться?
29 мая прошел ОГЭ по русскому языку, а 30 мая мне случайно попал в руки снимок, на котором снят один из «свежих» билетов с заданием для девятых классов...
Лилия Сулейманова 02 июня в 12:02
898 6
​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО

​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО
К 85-летию автора проекта Сургутской ГРЭС-1
Анастасия Семихатских 01 июня в 10:25
1105 6
​Машины, припаркованные на газоне, эвакуирую, с мусором на городских улицах борюсь, теперь еще и детей спасаю...

​Машины, припаркованные на газоне, эвакуирую, с мусором на городских улицах борюсь, теперь еще и детей спасаю...
Глава Сургута нашел во дворах города опасные для детей площадки
Вадим Шувалов, глава Сургута 31 мая в 18:57
1268 15
​Тюменская область привлекает IT-бизнес однопроцентным налогом

​Тюменская область привлекает IT-бизнес однопроцентным налогом
Региону пророчат будущее Силиконовой долины
Никита Шаганенко 31 мая в 11:05
416 0
​Без огласки? // ИНФОГРАФИКА

​Без огласки? // ИНФОГРАФИКА
Половина читателей siapress.ru не считает информацию о суицидах в СМИ табуированной
Андрей Луговой 31 мая в 10:18
339 0
​#Сургутсвоихнебросает

​#Сургутсвоихнебросает
Друзья и коллеги сургутского спасателя Ивана Цивки, который серьезно пострадал в Турции, поблагодарили всех тех, кто протянул руку помощи
Александр Турыгин, руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЮГРА», г. Сургут 30 мая в 15:13
784 4
​Среди нехоженых дорог — одна его

​Среди нехоженых дорог — одна его
К 85-летию создателя клуба альпинистов в Сургуте Сергея Безверхова
Людмила Захарова 30 мая в 12:52
1354 0
​ОПЕК выбрала золотую середину // АУДИО, ТЕКСТ

​ОПЕК выбрала золотую середину // АУДИО, ТЕКСТ
Чего удалось достичь крупнейшим нефтедобывающим странам на саммите 25 мая, почему летом рубль начнет слабеть и как инвестору определить компанию с самыми щедрыми дивидендами?
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 30 мая в 12:16
428 0
​Время добрых дел

​Время добрых дел
Почему быть волонтером не скучно
Карина Никора 30 мая в 11:28
391 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика