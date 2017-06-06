​Покупка золота — перспективная идея // АУДИО, ТЕКСТ

Российский рынок наконец прервал почти месячное снижение и вернулся к росту. Впрочем, основные причины этого роста вновь связаны с внешними факторами. К чему привел внезапный дипломатический скандал на Ближнем Востоке, каким будет лето для российских акций, когда лучше покупать валюту для путешествий и правда ли, что золото вновь становится интересным вложением.

Об этом сегодня мы и поговорим.

На минувшей неделе индекс ММВБ, наконец, преодолел коррекционное снижение, в пятницу развернулся вверх от отметки 1850 и уже почти достиг уровня 1900. Рынок получил неожиданную поддержку извне – цены на нефть рванули вверх из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия и ряд других стран разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма.На наш взгляд, как часто бывает в таких случаях, этот фактор окажет лишь временное влияние на стоимость «черного золота».

Как правило, летнее время рынки проходят достаточно спокойно, на низких оборотах. Но бывают периоды, когда летом во всех смыслах жарко. К примеру, кризис 2008 года начинался весной, и основное падение пришлось на лето, осенью была уже кульминация.

Этим летом основные опасения инвесторов связаны с США, политические страсти накалены до предела, ставки на возможный импичмент президента растут, это уже не «черный лебедь» в классическом понимании, об этом сценарии всерьез говорят и даже страхуются от него. Я считаю политический риск в США основным на летний период, другие направления более менее спокойны, рынок нефти остается в диапазоне, европейские площадки свои главные страхи пережили, азиатские площадки будут ориентироваться на внешний мир. Для России основные ориентиры внешние – цены на нефть и политическая обстановка в США.

На мой взгляд, для рубля очень многое этим летом будет зависеть как от нефтяных цен, так и от действий регуляторов. Буквально через неделю, 14 июня, состоится заседание Федеральной резервной системы США, где с 85%-ной вероятностью ключевая ставка будет повышена до 1,25%. Это послужит фактором усиления доллара на мировом рынке.

В то же время рыночное сообщество ожидает в ближайшее время снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 25-50 б.п. до 9%-8,75% соответственно. Это ведет к общему снижению кредитных ставок по экономики в целом, но опять же немного ослабляет рубль.

Таким образом, если с нефтью все будет так же, если она продолжит ходить около $50, то монетарные факторы могут уже в июне привести пару рубль-доллар к отметкам на уровне 58-60, а евро – к 65-67. То есть тянуть с покупкой валюты для поездок я бы на месте путешественников не стал.

Сейчас инвестиционно привлекательным активом снова становится золото — как обычно в период страхов. Об этом, в частности, свидетельствуют данные американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами, по ее данным, длинных позиций по золоту на конец мая открыто в три раза больше, чем коротких.

На вторую половину года покупка золота видится перспективной идеей. С начала года золото выросло почти на 10%, но это был лишь отскок после долгого падения. Драйверов для роста золота предостаточно. В США набирает обороты политический кризис. Северокорейская проблема продолжает беспокоить инвесторов, и при каждом новом обострении инвесторы будут искать активы, которые могут их защитить. Также есть ожидания роста инфляции, а исторически золото растет, если растет инфляция.

В то же время важно понимать, что золото – это долгосрочные инвестиции. Если вкладывать деньги в этот актив, нужно ориентироваться на горизонт инвестирования не менее 3-5 лет. Случаи более скорого роста доходов по этим инвестициям возможны, но не гарантированы.

Чтобы определить, какую часть сбережений лучше перевести в благородный металл, необходимо составить со специалистом Персональный финансовый план (ПФП), где активы и инструменты распределяются в зависимости от сумм, сроков, целей инвестиций, риск-профиля инвестора и так далее. Для клиентов БКС Премьер такой план разрабатывается бесплатно.