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​То, что нам ближе

Не все помнят, но тридцать лет назад, на вечерней зорьке Советского Союза возник такой, как сказали бы сейчас, мем: «командно-административная система». Так тогда клеймили власть, особо не задумываясь, что плохого в «командовании» и «администрировании». Сейчас о той власти вспоминают едва ли не с ностальгией: если убрать идеологическую подоплеку, то и воровали меньше, и к народу были ближе. Притом, что не было никаких выборов, а был проверенный временем блок коммунистов и беспартийных, не было оппозиции, а существовала универсальная формулировка «есть мнение…». Прямо как сейчас, честное слово!

После перестройки человек получил свободу и колбасу, оба фетиша сразу. Колбасу съел, а свободу не знает, к какому месту приложить до сих пор. И все, чего порой хочется от власти, — чтобы она вновь стала той командно-административной системой, взяла на себя строительство какого-нибудь коммунизма, выдавала бы зарплату и раздавала бы квартиры, путевки в санаторий и т.д. На фоне, конечно же, возрожденного величия Родины в международном масштабе. Прямо как сейчас, не находите?

Все это уже было, все это повторяется вновь. История, вполне возможно, сделала свой виток и превратилась в фарс.

За тридцать лет у нас не отмерло желание жить не хуже, «чем в Европах», только с поправкой на ветер. Надо, чтобы как у них, только как у нас. То есть вежливо, но только мне. Чисто там, где я хожу. Доступно — для меня, остальные пусть облизываются. Вот так — чтобы меня облизывали, а остальные — облизывались.

Это универсальная формула, мечта и запрос во Вселенную. «По щучьему веленью, по моему хотенью!». Хлоп — Крым наш. Хлоп — всем бояться. Для духовно продвинутых — версия о душеспасительной миссии России. Дома чтобы холодильник не закрывался, из телевизора дым шел, машина чтобы «Мерседес», лампочки чтобы в подъезде лично заммэра вкручивал, по первому свистку. Чтобы у нас все было, а нам за это ничего не было! Вздрогнем.

Да, я мизантроп, но это к делу не относится. Примерно то же самое было и тридцать лет назад, только запросы чуть пожиже: джинсы, дача, «Жигули». И когда у советского шпиона спрашивали: «Почему не хочешь Родину продать?» — он отвечал: потому что у вас там, у буржуев, у всех джинсы, дача, «Жигули». Неинтересно.

Сейчас неинтересно стало здесь.

Тогдашняя власть не оправдала ожиданий, мягко переползла из горкомов в мэрии. Хотя и с трудовыми коллективами встречалась, и в точку ци передовикам производства дула, и путевки в санаторий раздавала, и «Запорожец» можно было урвать. Не хватило ресурса, не хватило на всех «Запорожцев».

Нынче власть с еще большим прилежанием вылизывает народное эго. Генетическая память — крепкая штука. А поскольку ресурса, в том числе интеллектуального, тоже недостает, мечется порой из огня да в полымя, хватая известных режиссеров и обнимаясь с ними, давая на развитие и забирая за неуплату, упорядочивая бумаготворчество и тут же отдергивая руку при шиканье из зала. Так, знаете, неуверенный актер играет «от публики», прищуриваясь и вслушиваясь в темный партер. Сам же — весь в софитах, с декларацией о доходах на лбу, с недвижимостью в Майами, с неуверенностью и потными разводами по рубашке.

Пора уже или еще можно? Ключевой вопрос российской интеллигенции в условиях фарса, между прочим. Не зная ничего наверняка, ощущает, что где-то уже это было. Уже была эта усталость, это истощение… И как бы помидор гнилой не прилетел. Но помидор не прилетит, потому что в зале хрустят попкорном. Что при определенной силе воображения можно принять за аплодисменты.

P.S. Подверженные влиянию нумерологии нынче тычут в календарь — смотрите, что было сто лет назад! А я бы, честное слово, так далеко не смотрел — нам ближе 1987 год. Куда ближе, чем кажется.


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Сегодня в 10:37, просмотров: 225, комментариев: 0


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