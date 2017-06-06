​Эпоха, не уходи! // ИНФОГРАФИКА

«Уходит эпоха», — так прокомментировал перекрашивание знаменитых сургутских розовых заборчиков глава города Вадим Шувалов. Напомним, что сейчас на улицах активно работают маляры, меняя «поросячий» цвет на более строгий темно-зеленый. Объяснение простое: розовый, слишком светлый цвет — непрактичен, быстро загрязняется, и потому оградки нуждаются в постоянном мытье и даже перекраске. На темно-зеленом уличная грязь не столь заметна.

Несмотря на то, что доводы достаточно доходчивы, более половины аудитории siapress.ru, принявшей участие в очередной опросе на сайте, все-таки иррационально грустит по розовым оградкам. «Эпоха, не уходи!» — как бы говорят 55 процентов пользователей сайта. Мы будем скучать.