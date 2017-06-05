​От ненависти до «Нелюбви»

Режиссер Андрей Звягинцев получил приз в Каннах за фильм «Нелюбовь». Премьер-министр Дмитрий Медведев в телеграмме на сайте правительства поздравил Звягинцева с успехом: «Ваша картина «Нелюбовь» открыла конкурсную программу и, несмотря на свое название, обрела любовь и признание кинокритиков и зрителей. Она стала настоящим событием этого знаменитого кинофорума». Кроме того, премьер отметил, что работа режиссера «ярко продемонстрировала, что российское авторское кино пользуется популярностью и вызывает большой интерес во всем мире».

В связи с этим вопрос: отчего же в сфере российского кино царят двойные стандарты? Как получилось, что еще в 2014 году Сеть кишела критикой и оскорблениями в адрес Звягинцева, снявшего фильм «Левиафан»? Где затерялись восхищенные поздравления от высших чинов в честь того, что лента удостоилась приза на Каннском фестивале за сценарий? Где всеобщий культурный восторг от номинации на «Оскар»? И самое очевидное — почему министры не порадовались «Золотому глобусу», которого удостоился «Левиафан» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»? На минуточку: прежде эту награду наши кинематографисты получали лишь раз — в 1969 году за киноэпопею «Война и мир» Сергея Бондарчука.

Абсурд, происходящий в сфере нашего кинематографа, убивает. Серебренников, Учитель, Райкин, Сокуров, Звягинцев — имена талантливейших режиссеров современности то и дело соседствуют со словами «обыск», «запрет», «жалоба», «прокуратура», «скандал». Нет-нет, это все не цензура, отвечают любопытствующим власти. Не стоит путать цензуру и госзаказ, говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и отмечает, что когда правительство дает деньги на постановку, то оно «вправе обозначить ту или иную тему».

С чем нас и поздравляю(т).