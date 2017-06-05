На прошлой неделе я был приглашен на очередное заседание нижегородского либерального дегустационного клуба. Удивительно, но при всем изобилии винных бутиков многие сегодня на досуге изготавливают собственное спиртное, причем диапазон напитков довольно широк – и пиво, и ликеры, даже виски.

Ну а о чем поговорить за либеральной дегустацией? Конечно, о судьбах Родины. Кстати, пару-тройку тостов подняли за нового французского президента. В обмене мнениями его называли и будущим лидером всей Европы, и даже, кажется, чуть ли не новым Наполеоном – пусть и в шутку. И я тоже на заседании немало всего говорил, и в основном про нашу русскую европоцентричность и про русскую самоколонизацию. Разговором про Макрона это было навеяно...

Сегодня в дискурсе почвенников и государственников понятия «европоцентричность» и «самоколонизация» имеют устойчивую отрицательную коннотацию, мол, вожделеть внутри самое себя Европу, европейскость – это дурно и непатриотично. Вот и любимый телеведущий Дмитрий Киселев считает одной из помех развитию страны «чрезмерную европоцентричность» сознания россиян, предлагает «находить в себе ту валентность русской души, которая способна объединяться со странами Востока». Нет, парень, русская душа – европейка, и с этим сложно спорить. И как бы нас ни пыталась колонизировать Орда, мы самоколонизировались Европой.

Наши элиты, начиная с Петра Великого, всегда были вестернизированы.Речь идет об ориентации на западный исторический и культурный опыт, на некую мечту о Западе, на образ идеального Запада. Сам Петр и включил Россию в Европу с определением границы по Уралу. Он же упразднил патриаршество и подчинил церковные структуры государству – в этом он явно наследовал плодам европейской Реформации. Именно реформы Петра сделали Россию настоящей европейской страной.

Потом нас с Европой то сближало, то разводило. В XVIII веке российский императорский двор – один из самых блестящих в Европе, к нам едут итальянские архитекторы и художники. Все наши живописцы той поры копируют итальянскую масляную технику.

Собственно европоцентричность российской элиты никуда не делась и в пушкинские времена. Помните начало толстовского романа «Война и мир»? В салоне Анны Павловны Шерер все разговаривают исключительно на французском. Лучшие наши поэты увлечены Байроном, Гейне и Шиллером, их переводят и копируют. Лев Толстой для написания «Войны и мира» пользуется романной формой «Отверженных» Гюго, для того времени новаторской. В романах Достоевского чувствуется сильнейшее влияние Диккенса. Другими словами, вся наша культура абсорбировала технологии европейцев, это я и называю самоколонизацией. Европа не завоевала наши территории, но завоевала наше сознание. Не помню, кто сказал: «Русский интеллигент расколот на западное сознание и русское подсознание», – но в точку.

Кстати, и на бытовом уровне эта самоколонизация работала и работает. К примеру, когда советский человек мечтал о джинсах «Ливайс» или о приемнике «Грюндиг». Или вот представим, что одновременно произошло два теракта: один в Бейруте, другой в Лондоне. Бейрутская трагедия пойдет мелким шрифтом, зато все внимание российских СМИ будет приковано в событиям в британской столице. Для нас условный Запад – это и есть наш мир, так мы устроены.

Если говорить о XIX веке, то он стал временем социальной, правовой, интеллектуальной перестройки в Европе. Формировался базис современного общества: демократия, гражданское общество, социальная защищенность. В России много обсуждали все эти перемены, однако режим самодержавия консервировал устаревшие политические и правовые механизмы. Консервированием и притормаживанием занят и сегодняшний режим. И мы слышим с высоких трибун некоторое недоверие к европейскому гуманизму, апологию архаичных ценностей, а цивилизация мира вновь переобулась в цивилизацию войны. И при этом мы все равно обернуты лицом к Европе, и оттуда ждем прихода новых технологий и новых социальных идей. И определенные надежды связаны с приходом Макрона в том числе. Так что самоколонизация петровских времен все еще работает…