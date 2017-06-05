​Жильцы одного из домов в Сургуте воюют… с тараканами // ВИДЕО

«Помогите нам справиться с соседом, из квартиры которого в огромном количестве выползают тараканы! — так начался один из телефонных разговоров корреспондента «НГ». — Они «сыплются» из двери, заполонили весь наш дом!»

На месте, куда отправился корреспондент «НГ» оказалось, что жители дома на ул. Федорова, 67, ситуацию не «приукрасили»: по коридору, стенам, потолку, периодически падая с него на головы корреспондентов и жильцов, бегали полчища тараканов. Выползали они из щелей вокруг двери одной из квартир на первом этаже (видео доступно в социальных сетях «НГ» и siapress.ru).

Жители соседних квартир рассказали, что от нашествия насекомых они страдают не первый год. «Тут живет молодой человек Евгений, ему лет 25, может, чуть больше, — рассказывает одна из жительниц дома Анастасия Горбунова. — Видимо, у него какое-то психическое расстройство: он собирает с улицы мусорные пакеты, несет их в квартиру, и, как нам известно, питается остатками еды из них, а потом так и оставляет все в комнате, не выкидывает. Собственница квартиры – его мать, она живет в городе, но по другому адресу. Она в курсе ситуации, но ничего не предпринимает. Наша управляющая компания тоже помочь ничем не может, они травят только тех, что в коридоре. Вы наш последний шанс!»

Сам парень двери не открывает ни соседям, ни сотрудникам УК, ни полиции, а при попытке завести с ним разговор о сложившейся ситуации, по словам соседей, бросается на людей с кулаками. Получить контакты его матери «НГ», к сожалению, не удалось.

Помимо тараканов жители страдают и от нашествия мышей, «мусорных» мошек, мух, червяков и других насекомых, нашедших «приют» в квартире у Евгения. Как говорит жительница дома Полина Бессонова, они уже привыкли к своим «рыжим соседям: «У женщины из квартиры напротив тараканы залезли даже под стекло мультиварки — она страдает больше всех; другая жалуется на то, что они ползают по ней по ночам, а у Анастасии кот ловит каких-то червей в квартире. Все это ужасно, но мы все равно готовы помочь парню, например, сложившись деньгами и пригласив специалистов по дезинсекции».

Для того чтобы разобраться в этой неоднозначной ситуации, корреспондент «НГ» отправил запросы во всевозможные инстанции. В УК ДЕЗ ВЖР подтвердили слова жильцов – они ничего не могут поделать с нерадивым собственником: «Мы оформили предписание в апреле этого года, но при неоднократном посещении квартиры двери специалистам никто не открывал, документ вручить собственнику не удалось,— прокомментировала ситуацию заместитель директораУК ДЕЗ ВЖР Ольга Чернышева. — Сейчас оно отправлено по почте, но уведомления о получении еще нет».

От сургутского Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии «НГ» получил похожие ответы: ситуация вне компетенции ведомств, необходимо обратиться в Жилстройнадзор. Но в последнем отфутболивание продолжилось.

Заместитель руководителя — начальник Сургутского отдела инспектирования Жилстройнадзора ХМАО Татьяна Шутова подробно расписала в своем ответе, какие СанПиНы и статьи КоАП нарушены, но в итоге отправила корреспондента обратно в Роспотребнадзор, а пострадавших соседей — в суд.

Немного ясности внесло Правовое управление администрации города — Евгений и его мать нарушают закон, согласно ст. 30 ЖК РФ и ст. 288 ГК РФ, поскольку не соблюдают права и законные интересы соседей: «Нарушение установленных законом пределов осуществления права собственности на жилое помещение влечет применение к собственнику различного рода мер ответственности, предусмотренных законодательством, например, административной в виде предупреждения или штрафа, гражданско-правовой в виде лишения права собственности на жилое помещение», — поясняют в Управлении. Соседям — рекомендуют обратиться все в тот же Сургутский отдел инспектирования Жилстройнадзора и потребовать провести проверку квартиры на соблюдение обязательных требований к ее использованию и содержанию. Но как упомянуто выше, Жилстройнадзор от проблемы открестился.

Однако, как пишут специалисты Правового управления, если бы Жилстройнадзор все-таки подтвердил вышеописанные факты, администрация города смогла бы вынести собственнику предупреждение о необходимости устранить нарушения. В случае их неисполнения органы местного самоуправления могут принять меры по выселению собственникаиз квартиры через суд (по ст.293 ГК РФ). Если судья примет такое решение, жилье будет продано на публичных торгах, а собственник получит вырученные средства за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

Для Сургута, как и для любого другого города, подобные ситуации — не редкость. Однако сложившаяся ситуация вполне рискует стать прецедентом, если жильцы с Федорова решат довести дело до конца. В случае, если они выполнят условия власти и предоставят в суде доказательства, администрация города сможет начать процесс по выселению лиц, допустивших нарушения, серьезно ущемляющие права соседей. В таком случае у сургутян появится действующая схема для борьбы с нерадивыми соседями.

Р.S. Редакция «НГ» все-таки надеется, что мать молодого человека внемлет голосу разума и займется своим сыном, его здоровьем и условиями его проживания, поскольку причина проблем жильцов на Федорова, очевидно, кроется в его недуге. Винить Евгения за то, что он делает под влиянием болезни — неправильно, а лишать его за это жилья — еще хуже.

«НГ» будет следить за развитием событий.