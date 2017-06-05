​Статья дня. «Тьфу на вас!» Психолингвистическая весна 2017 года

Первый раунд процесса «Алишер Усманов против Алексея Навального» завершен. Итог был полностью предсказуем, детали широко известны. Отметим одно: правовое сознание прогрессивной общественности как было, так и остается специфическим. И в этом смысле ментально-духовные оппозиционеры не сильно отличаются от кремлевских пожирателей христианских младенцев.

1. Они уверены, что бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей не может не говорить правду, потому что он бывший британский посол в Узбекистане.

2. Они считают, что 86-летний адвокат Генрих Падва на старости лет опозорился, защищая г-на Усманова. Это значит, защищать можно только тех, кто нам нравится («приличных людей»), а все прочие («не вполне приличные») права на защиту фактически не имеют, зачем оно им.

3. В своем личном фейсбуке автор этих заметок намедни задал аудитории заведомо провокационные вопросы: является ли увольнение менеджмента какого-либо СМИ владельцами этого СМИ актом цензуры? Или цензура — это любое внешнее вмешательство в сферу исключительной компетенции редакции, а смена менеджмента — законное право собственника? Большинство ответов были по смыслу такие: если новый менеджмент нам нравится меньше старого, то это цензура. И право собственности в таких ситуациях не действует, т. е. не имеет значения.

А так мы все, конечно, боремся с беззаконием и мечтаем о правовом государстве. Бог нам в помощь.

Но интересен не скоротечный процесс, а предшествовавшая ему информационная война. Она началась 2 марта — в день выхода знаменитого ныне фильма «Он вам не Димон». Апофеозом этой войны стали ролики г-на Усманова, принесшие нам незабываемое «тьфу на тебя!»

По некоторым разговорам, команда г-на Усманова тщательно отговаривала босса от таких шагов. Мол, как можно ввязываться в прямую публичную полемику с персонажем, которого ты никак не считаешь и не можешь считать равным себе.

Поражение атакующей стороны — Алишера Бурхановича, вещавшего с яхты «Дильбар» стоимостью, как утверждает Алексей Анатольевич, 400 млн евро, было предопределено. Давид не может проиграть Голиафу. Как только Голиаф объявляет войну Давиду, он уже проиграл: или физически, если его таки убили пращой; или морально, если Давиду, при всей превосходящей мощи врага-великана, удалось той или иной ценой уцелеть.

Но, надо сказать, г-н Усманов проиграл лишь относительно. Партия блондинок и брюнеток — группа дамских экспертов, которая ничего не знает про российскую и иную политику, зато досконально разбирается в ней интуитивно, уверила меня в следующем:

Да, Алексей, конечно, ангельски красив и эффектно жестикулирует.

Но: Алишер выглядел трогательным, а в условиях российского политико-электорального сознания, которое по преимуществу женское, это немаловажно.

Ролики г-на Усманова были довольно корявыми, но транслировали искренность — ключевое позитивное свойство любого политического или околополитического видеоблога; ответы г-на Навального отполированы до блеска, но излишне технологичны, что на уровне экспертно-интуитивного восприятия не предполагает полной искренности.

Алишер довольно груб, Алексей довольно сложен; в значительной части аудитории первое сильнее второго.

Психолингвисты, которые научили нас понимать политику поверх выхолощенных учебников формальной политологии, учат нас очевидной вещи: текст политика или публичного оратора, равно как и вовсе непубличного обывателя, зачастую надо понимать с точностью до наоборот. Наперекор его сугубо формальному содержанию.

Ну вот, говорит один человек другому «я тебя убью», а ведь это зачастую означает, на самом-то деле: я тебя люблю. Сколько примеров тому дают нам мировые литература, театр, кинематограф!

Или любая женская рекомендация «иди сегодня лучше на футбол, а я поеду к маме» в реальности значит: конечно, едем вместе к маме, и никак иначе. Никакого, черт побери, футбола.

То же проявилось и в видеополемике Усманов — Навальный.

Коронное «тьфу на тебя» означает взаправду: я всерьез обеспокоен твоими наездами, Алексей. На самом деле обеспокоен. Раньше не был, потому и никак не реагировал, а теперь вот…

Почему?

Стоит ли думать, что Алишер Усманов боится Алексея Навального как открытого политико-административного противника? Едва ли. Второй — профессиональный политик, первый — нет (хотя условным политиком можно, конечно, считать любую фигуру, имеющую косвенное влияние на политические решения в стране). И между ними — кремлевская стена, как будто оберегающая первого и вроде бы сдерживающая второго.

Скорее, дело в другом. Конфликт, как показывает наш беглый анализ, не сводится к банальной интернет-перепалке большого пожилого олигарха и поджарого дерзкого инсургента.

Речь идет о серьезном противостоянии в правящих элитах. В котором оба игрока могут быть не только и не столько субъектами, сколько объектами.

Я давно принял собственное внутреннее постановление о деконспирологизации мышления. Но, как всякий правовой акт в современной РФ, да и в исторической России, оно выполняется через пень-колоду.

Потому посмотрим на некоторые странные совпадения.

1. Известно, что глава ОАО «Роснефть» Игорь Иванович Сечин (упомянуть его без отчества значило бы подставить себя под самый глубинный Роскомнадзор, который только существует) давно не симпатизирует действующему премьер-министру Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Он, собственно, выступал против его назначения преемником Владимира Владимировича Путина еще в 2007 году, хотя и, к немалому удивлению многих наблюдателей, в тот раз не преуспел. Фаворитом Игоря Ивановича был тогда, кажется, Фрадков, председатель правительства РФ в 2004–2007 гг. В 2012 году, когда Путин вернулся в Кремль, Игорь Иванович «Настоящий» (аппаратное прозвище г-на Сечина) инициировал создание Совета по топливно-энергетическому комплексу при главе государства, чтобы ослабить влияние на энергетику медведевского кабинета и лично вице-премьера Аркадия Дворковича. Что в значительной мере удалось. По крайней мере кабинет в Кремле Игорь Иванович официально получил. Впрочем, Дмитрий Анатольевич остается в списке возможных преемников и сейчас — по крайней мере, как его самый вернопреданный политический сын. Алексей Навальный, своим проектом наступив на любимую мозоль премьера — его относительно благоприятную репутацию в либеральных средах и на Западе, — конечно же, понизил шансы г-на Медведева когда бы то ни было вернуться на трон. Независимо от других, краткосрочных и среднесрочных последствий «онвамнедимона».

2. Резиденция в городе Плёс Ивановской области, которую вроде как облюбовала семья Медведевых, оказалась в эпицентре информационного взрыва. Притом наружу всплыла едва ли не вся инсайдерская информация про особо охраняемый объект. Мэр города Плёс, как ни странно, родной зять Игоря И. Сечина, крупный бизнесмен башкирского происхождения Тимербулат Каримов. Кстати, нарастают слухи, что в обозримой перспективе этот весьма состоятельный (во всех отношениях) 42-летний джентльмен не замкнется в кругу задач относительно небольшого городского поселения, а способен небезосновательно претендовать на пост руководителя Республики Башкортостан. Тем более что «Башнефть», системообразующее предприятие региона, в 2016 году прочно перешла под контроль «Роснефти».

Досье на «медведевскую» резиденцию в Плёсе появилось в СМИ — например, в еженедельнике «Собеседнике», даже раньше, чем в расследовании ФБК им А. А. Навального и фильме «Он вам не Димон». Тот же «Собеседник», колумнистом которого я имею честь служить вот уже больше 5 лет, еще в феврале 2017-го рассказал о неоднозначных отношениях между мэром Каримовым и главными обитателями «медведевской» резиденции с ее уточками и другими видами родной природы.

3. Ложечки, вилочки и икорницы, которые «Роснефть» покупала по завышенным ценам, мне, как многоопытному политконсультанту на пенсии, весьма напоминают классический «самострел». В духе: чтобы не выяснять, куда делись те или иные миллиарды долларов, истраченные на сомнительные и приравненные к ним активы, не лучше ли сосредоточиться на салатницах? Тем паче что конкурс по их закупкам отменили сразу после разоблачений ФБК. А так под давлением внешних сил путинская команда обычно не поступает. Да и в результате стало как бы ясно, что никаких связей между г-ном Настоящим и создателями «онвамнедимона» (прямых или косвенных) быть не может / не должно.

Так что неожиданную активность могущественного Усманова можно объяснить не внезапной эмоциональной вспышкой — раньше он что-то по аналогичным поводам не вспыхивал, а, напротив, пытался вести себя подчеркнуто флегматично. А тем, что:

- вопрос о смене кабинета министров до главных выборов-2018 стоит куда более остро, чем кажется многим;

- тема «Преемник» таки обсуждается, и почему-то уже в это время; а почему — Бог весть.

Что это значит для страны? Тьфу на них на всех, как почти сказал шекспировский герой — невольный предшественник Усманова.

Оригинал: Сноб