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​Сургутская неделя. Маябрь закончился, лето еще будет!

Обзор событий в городе

Фото: vk.com/diaryofcataclysm
Фото: vk.com/diaryofcataclysm

Сургут обработал парки и скверы от клещей, прибрался, собрался отключать уже батареи (это с 1-го июня-то!), как выпал снег. Вспоминается старый анекдот про лето, которое было, только я этот день провел на работе. Что тут можно добавить? Разве что напомнить про небывалые наводнения в Шри-Ланке, засуху в Японии и ураган в Москве. Всем вместе к каверзам погоды относится проще, приходит понимание, что снег в Сибири – это еще не самое страшное. Маябрь уступит место июньварю, настанет время отпусков и сургутяне полетят на большую землю, на личном опыте убеждаться, что в гостях хорошо, а дома все-таки лучше.

Особенно «повезло» нынче жителям проспекта Набережного, улицы Энтузиастов, Артема, Восход, Кукуевицкого, Дзержинского и далее по списку – в добавок к холодным батареям они получат исключительно холодную воду из-под крана. Отключение горячей воды – штука плановая, надо успеть «продуть» все городские трубы за короткое лето. Технологически, замечу, обойтись без отключения можно, только дорого это и хлопотно – надо «врезать» временную обходную трубу. Так на моей памяти в Сургуте делали только в одном доме – там, где жил мэр. Давно это было, когда власть имущие еще жили в ленпроектовских пятиэтажках…

В типовой пятиэтажке долгое время жил и тот, чей день рождения если не отметил, то вспомнил весь Сургут – и не только Сургут. Речь, конечно, о Владимире Богданове, которому в воскресенье исполнилось 66 лет. С каждым годом к поздравлениям примешивается все большая доля легкой пока тревоги за всех нас, за будущее города. Не секрет, что Богданов – это гарант стабильности Сургутнефтегаза и, стало быть, всего Сургута. Каждый год ему искренне желают здоровья и долголетия, остается только надеяться, что искренние желания многих людей сбываются.

А еще многие люди на минувших выходных в Сургуте бегали, благо погода случилась почти летняя. Впрочем, сургутским любителям бега не привыкать месить снег и грязь – остается только удивляться, как быстро растет число поклонников ЗОЖ в городе! Сразу два забега в одном флаконе собрали, по разным оценкам, от 700 до двух тысяч участников – тут вам и «Зеленый марафон», и открытый чемпионат и первенство Югры по марафонскому бегу. Можно было пробежать и половину дистанции, и 4 км, в зависимости от подготовки. В общем, все бегут. Зачастую, мне думается, от своих забот и проблем, чтобы не только прокачать тело, прочистить легкие, но и разгрузить голову.

А в головах у нас – бог знает что. На совещании по противодействию экстремизму в Хантах Сургут прозвучал, как «муниципалитет с повышенными показателями межнациональной напряженности», наряду с Пыть-Яхом и Ханты-Мансийском. В чем эта напряженность выражается? А просто люди одних национальностей думают всякую ерунду про людей других национальностей. Тут и вызывающее поведение, и сокращение рабочих мест, и рост преступности, и прочие раздражающие факторы, многие из которых существуют, в основном, в тех самых головах, которые не мешало бы проветрить на очередном марафоне. Хотя, справедливости ради, есть и определенные основания для недовольства. Что бы не решили на совещании, без нормального общения между людьми дело с мертвой точки не сдвинется.

Выступать в роли кота Леопольда в современных реалиях довольно сложно. У каждого – свои интересы, свои проблемы, свои фобии, свой уровень интеллектуального развития, наконец. Сближает людей обычно совместный труд для общественной пользы, это уже почти прямая цитата другого кота – Матроскина. Вот бизнесмены (а в Сургуте есть и такие) собрались в субботу, да и посадили совместно кусты с деревьями на бульваре Свободы. Повод не важен, хотя это была акция «Чистый город» ко Дню российского предпринимательства. В следующий раз, когда у какого-нибудь бизнесмена возникнет желание «кинуть» партнера, он, может быть, вспомнит совместно посаженный куст – и передумает. А что? Я в это верю.

Еще одна акция человеческого сплочения прошла в Сургуте на днях – я имею в виду празднование 10-летия «Газпром переработки». Грустный праздник, лебединая песня – называйте как хотите. Мощная компания, вставшая на ноги в Сургуте, вскоре отправится к другим берегам. А пока что было очень волнительно видеть вместе всех тех, кто поднимал предприятия «Газпром переработки», кто олицетворял действительно почетное в Сургуте звание газовика в минувшие годы. Чтобы не забыть кого-то, не буду перечислять имен, они всем отлично известны. Упомяну лишь о том, что в Сургуте побывала настоящая легенда, первый директор ЗСК Хамит Ясавеев, аксакал отрасли, представитель уходящей породы настоящих мужчин. Уверен, что когда-нибудь его именем назовут в Сургуте новую улицу, ведь он стоит на одном уровне с теми же Киртбая и Кукуевицким. А если в Сургуте будут новые улицы, то и память об этих людях никогда не исчезнет.


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03 июня в 12:07, просмотров: 2060, комментариев: 0


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