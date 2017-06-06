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«Вы хотите поговорить? Вот на камеру поговорите!» // ВИДЕО

Возмущённые сургутяне тычут носом чиновников мэрии в нерешенные проблемы

Сегодня прошла встреча группы инициативных жильцов дома по адресу Дзержинского, 6, с заместителями главы города Алексеем Жердевым, Николаем Кривцовым и УК ДЕЗ ЦЖР, обслуживающей дом.

Как пояснила корреспонденту «НГ» председатель совета дома Виктория Чагрина, они решили попросить помощи у власти города, так как сами прийти к компромиссу с УК не могут.

Видео Ирины Швец

В прошлом году на придомовой территории был сделан ремонт – заасфальтирован проезд, обустроены тротуары. Еще годом ранее в соседнем доме также были проведены подобные работы. Между проездами домов находится площадка – зеленая зона и детский игровой комплекс, который оказался на порядок ниже по уровню, нежели новенькие проезды.

"Площадка находится внизу, вся в воде, когда дождь идет, когда тает снег,

- рассказывает Чагрина – «Между проездами есть дорожка через площадку, ее должны были наполовину заасфальтировать, когда в соседнем доме ремонтировали проезд, а вторую половину доделать уже с нашего ремонта. Но так она и осталась засыпанная частично гравием. Тут уже один ребенок голову разбил».

Помимо этого у жильцов много других вопросов к УК: «Нет понижающего бордюра к подъездам, бабушкам приходится чуть ли ни на четвереньках забираться на тротуар. Всего мы насчитали 20 недоделок, у нас есть акт на руках», - продолжила свой рассказ председатель совета дома.

Как сообщили жильцы, недоделки их волнуют немного меньше, нежели главный вопрос: почему они заплатили за ремонт территории, которая им не принадлежит? «Придомовая территория на балансе у администрации. Ремонт обошелся нам, жильцам, в четыре «с копейками» тысячи рублей за квадратный метр. Хотя самый дорогой ремонт по городу, как нам известно – 2200. УК получила субсидию в примерно 8, 3 млн рублей, плюс мы заплатили порядка двух миллионов. А за что? За землю, которая не наша?» - возмущается Виктория Чагрина под одобряющие кивки своих соседей.

Директор УК ДЕЗ ЦЖР Рафаиль Ульбеков на вопросы от замглавы Жердева и собравшихся жителей ответил, что его компанией работа выполнена в полном объеме: «Уже проведенные многочисленные проверки не выявили никаких нарушений. В плане благоустройства у нас было четко указано только асфальтирование проездов. Все сделано в соответсвии с тем, что жители определили и согласовали (по нескольку раз). Мы сейчас по своей инициативе делаем подсыпку площадки, не за счет жильцов, за свои средства, у нас обязательств перед жильцами по работе на этой территории никаких нет».

Чтобы полностью разобраться в ситуации, Жердев, выслушав обе стороны, поручил подключиться к процессу представителей контрольного управления и департамента городского хозяйства: «Если это объективные жалобы, то я хочу договориться с УК, чтобы они устранили их в кратчайшие сроки. КУ и ДГХ проведут проверку, и на следующей неделе сделают вывод».

На вполне конкретный вопрос журналистов: «почему люди платят за ремонт муниципальной территории?» (согласно выписке из Росреестра), четкого ответа никто из представителей власти и УК не дал.

«По проекту межевания эта териитория принадлежит жильцам, по кадастру нет, но этот вопрос лучше задать Николаю Николаевичку Кривцову, я занимаюсь другим функционалом», - ответил замглавы Жердев, подчеркнув, что сейчас активно ведется подготовка к межеванию всех земель города, которая должна закончиться к концу текущего года.

«По поводу 20% (столько заплатили жильцы по программе софинансирования – прим.ред.). Насколько мне известно, по проекту межевания эта дворовая территория разделена между двумя домами, соответсвенно, с них и взято софинансирование. По Росреестру не знаю, не могу сказать. Я могу ошибаться, я немножко в другой отрасли работаю», - замглавы Кривцов тоже не был готов ответить на поставленный вопрос.

На уточняющий вопрос, кто же тогда в администрации сможет четко ответить по этой проблеме, Кривцов сообщил: «Вы же знаете… Может не стоит это делать.. на камеру эти вещи?»

Свой вариант ответа озвучил и Рафаиль Ульбеков, сообщив, что жители заплатили за ремонт, потому как «фактически пользуются этой территорией»: «Вот, дворник, они же платят ему за уборку, по их логике, и за его работу тогда должны платить в администрации, что ли?»

«НГ» будет следить за развитием событий.

Детская площадка и зеленая зона оказались ниже уровня проездов и теперь часто затапливаются водой



Жители дома насчитали 20 недоделок по итогам ремонта придомовой территории

Как пообещал жителям замглавы Алексей Жердев, через неделю будут озвучены итоги проверки по ситуации, которую проведут контрольное управление и ДГХ


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Сегодня в 15:07, просмотров: 2078, комментариев: 11


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Комментарии:
~Ariadna~
не нравится
02 июня в 18:51
"Я немножко в другой отрасли работаю" . . . Так может еще и немножко не тот пост занимает?
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 15:46
любит электорат надеятся на всякого начальника, и каждое слово начальника принимает за истину. но как говориться: сколько начальников - столько и истин!
в суд идти надо! вэлком в правосудие!
Гвоздь Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 15:54
Сколько начальников - столько и собачек повешанных в порту...
Швондер
не нравится
Сегодня в 16:00
Весит и весит чо тебе
Гвоздь Швондер
не нравится
Сегодня в 16:03
Как это чо? Повесить повесили, а на вопросы не ответили!
Швондер
не нравится
Сегодня в 16:13
не повесили а повесели не надо коверкать
Гвоздь Швондер
не нравится
Сегодня в 16:19
Сорян, трояк по русскому был
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 16:34
12 числа на митинге против корупции, увидете меня с плакатам: ПРОТИВ живодерства в искусстве
Швондер
не нравится
Сегодня в 16:39
увидем посмотрем
444 Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 18:28
Конечно, вас властная коррупция вполне устраивает, а за плюшевых собачек любого порвете.
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 19:58
а ты приходи с тем лозунгом - который тебе нравиться, кто же запрещает?

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