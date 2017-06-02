​Новые сургутяне

Люди, как птицы, мигрируют туда, где им лучше. Или кажется, что лучше. Сургут покидают, в основном, три категории людей: молодежь, уехавшая учиться и не вернувшаяся после, пенсионеры, заработавшие на Севере стаж и набор болячек, и обеспеченные граждане, которые могут себе позволить переезд в более мягкий климат, причем не только природный. Впрочем, есть еще и четвертая: молодые, активные, амбициозные – они уезжают удовлетворять амбиции и просто жить в свое удовольствие, тем более что средний уровень дохода в Сургуте и на «большой земле» постепенно выравнивается, а фриланс и вовсе способен творить чудеса.

Как ни крути, практически все, кто уезжают, – либо представители городской элиты, либо ее потенциальные члены, либо носители правильного городского кода, настоящие горожане, сургутяне, граждане. Наверняка у каждого из вас есть собственный список друзей и знакомых, уехавших из Сургута. Наверняка почти все они успешны и востребованы по новым адресам.

Элите, интеллектуальной, предпринимательской, гражданской, остающейся верной Сургуту во главе с Владимиром Богдановым, можно (и нужно) памятник поставить, на них город держится, – но сегодня мы не об этом. Просто хочу отметить, что таких людей немало, но, к сожалению, далеко не большинство.

Вместе с тем маргиналы, которые есть в каждом городе, малоподвижны. Если они не переезжают на кладбище вследствие проблем с алкоголем и наркотиками, то десятилетиями сидят возле подъезда. Есть еще обыватели – нейтральная масса, удовлетворившая потребности из пары нижних слоев пирамиды Маслоу и на этом успокоившаяся. Эта инертная, в целом, субстанция составляет костяк населения любого города, из нее, собственно, выходят как вверх, так и вниз. В целом, если бы не приезжие, Сургут бы постепенно деградировал за счет оттока уезжающих, как какой-нибудь Мурманск.

Вместо этого Сургут демонстрирует стремительный рост, который не объяснишь никакой рождаемостью: только в 2010 перевалив за 300 тыс. населения, спустя семь лет добавил еще 60. Предыдущие 60 тысяч, для сравнения, город набирал на протяжении 20 лет. В Сургут едут, потому что здесь еще можно заработать. Не Москва, конечно, но и не Новокузнецк, Тольятти, Рыбинск или Братск – сжимающиеся от безденежья промышленные центры.

Кто эти новые сургутяне? Мигранты из депрессивных регионов, как соседних (Омская, Курганская, Томская области, Урал, Алтай), так и отдаленных, люди из сельской местности и небольших городов, где нет работы, гости из Средней Азии и Закавказья, ставшие уже хозяевами.

Сургуту в определенном смысле повезло – сюда едут, город растет и развивается. Многие приезжие, особенно если они из крупных городов, охотно подхватывают знамя. Среди них много людей, желающих сделать место, в котором они живут, лучше – в том числе, и своим примером. Но большая часть, насколько я могу судить, вынуждена откладывать кодирование собственной личности на манер образцового горожанина до лучших времен. Люди просто замыкаются в круговороте «дом-работа». А когда и дом съемный, и работа – временная, то тут не до выработки культурного кода.

Как соблюдать ПДД и элементарные нормы вежливого общения, как парковаться, как уживаться с соседями, как ходить по магазинам, вести себя в кино, ресторанах и т.д. – все это лишнее на данном этапе. Сначала нужно выжить, состоятся, удовлетворить основные потребности. Активный горожанин-гражданин, осознавший, что не колбасой единой, формирующий лицо города, появится намного позже. Ну, или придется подождать, пока дети вырастут. Или, может, внуки?

Рано или поздно город «перемалывает» приехавших. Отсеивает, отесывает, окультуривает, плавит в своем котле. Этот процесс идет на протяжении всей истории мегаполисов – будь то Москва или Нью-Йорк. Хорошо, если у людей была возможность прожить в таком котле пять-шесть поколений, но это – не наша история. Во-первых, Сургут – не мегаполис, где культурная среда подавляет природные инстинкты.

Во-вторых, на все нужно время, но у Сургута его как раз и не было. Город не успел себя выстроить, не то что осознать. Отсюда, кстати, и все проблемы городской среды – и дворы-колодцы, заставленные машинами, грязь и неразбериха на улицах, – потому что обывательская жадность тех, кто формирует эту среду, не находит нигде должного сопротивления. Сургут недостаточно большой и старый, чтобы заметно влиять на судьбы приехавших людей с иными культурными кодами. Тут, скорее, наоборот – всяк приезжий влиял на городскую среду, как хотел. И продолжает это делать.

Это не вина города, это данность – взрывообразный рост проявил все проблемы акселерации, многие из которых, кстати, были успешно решены или решаются. Университет – есть, и не один, театр – имеется, и не один, филармония, выставочные пространства, музей, культурная и спортивная жизнь, цивилизованный ритейл, съедобный «общепит», а главное – люди, которые успели наработать, нарастить вот этот слой правильной городской цивилизации.

Но все же, как говорил Остап Бендер, это не Рио-де-Жанейро.

Сургут, встав в один ряд с Москвой, Питером, Екатеринбургом, Казанью и другими растущими городами России, должен как-то справиться с обновлением своей «крови». Иначе он придет в упадок в том числе и потому, что жители города превратятся в «новых варваров», которые количественно передавят цивилизационно настроенную публику. Сургутский обыватель должен быть лоялен городу. Это значит – элементарно не гадить, где живешь, оправдываясь тем, что тебя в этом городе почти что и нет. Все 360 тысяч жителей Сургута есть, все они в одной лодке, хотя и не осознают до конца этого. Перевернется лодка или поплывет дальше – зависит от каждого.