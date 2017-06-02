Издатель «Нового Города» Тарас Самборский — об отмене отмены льгот для многодетных сургутских семей, в частности, о роли замглавы администрации города Александра Пелевина.
При чем здесь Пелевин? // ВИДЕОБЛОГ
В истории с отменой льгот для многодетных замглавы города стал крайним
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