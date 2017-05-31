Машины, припаркованные на газоне, эвакуирую, с мусором на городских улицах борюсь, теперь еще и детей спасаю.

С Николаем Кривцовым приехали на инспекцию детской площадки в сквере Геологов. Только вышли, смотрю по гаражам дети бродят. Как залезли, зачем? Что им на площадке не игралось? В общем, пошел снимать. А Рамиль Нуриев все это на камеру заснял. Лучше бы помог))) Хотя, ему по долгу службу, наверное, положено не расставаться с камерой и фиксировать историю.

Это я все к чему:

Здоровье детей — бесценно. Поэтому, родители, прошу вас провести воспитательную беседу об опасности игр вне детских площадок.

Да, не во всех дворах есть игровые площадки. Об этом знаю, и вопрос будем прорабатывать с коллегами. Но здесь — шаговая доступность. Хорошая площадка — раздолье для детишек. Добавим еще песочницы, почистим песок в уже имеющихся, покрасим оборудование и исправим недочеты, вроде покореженной лавочки, над которой, наверное, постарались те же люди, что и мусор под окна выбрасывают. Будет отличное место для игр. На исправление недочетов дал 10 дней.

Считаю,что к благоустройству площадок и в целом дворовых территорий нужно привлекать наши ТОСы.

Фото: vk.com/id377553209

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